Tannya Varela rechaza vinculaciones con organizaciones delincuenciales

Tannya Varela, excomandante de la Policía Nacional en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, decidió romper el silencio sobre las acusaciones que la relacionan con organizaciones delictivas, a través de un comunicado que difundió este fin de semana, el 18 de febrero.

Las supuestas vinculaciones de la excomandante surgieron cuando en 2022 se conoció el informe sobre el caso León de Troya, encabezado por el entonces legislador Fernando Villavicencio (+), que lideraba el Frente Parlamentario Anticorrupción. Ese caso reveló datos sobre la operación de la mafia albanesa en el país y señaló a Varela como 'La Madrina', quien habría colaborado para coordinar la seguridad de la red criminal.

Te invitamos a leer: Marzo es un mes clave para el juicio político a la fiscal Diana Salazar

Ecuador evita envío de millonarios cargamentos de cocaína a México Leer más

A LA OPINIÓN PÚBLICA



Rompo el silencio porque, al parecer, para muchos resulta cómodo que permanezca hermética recibiendo sus acusaciones calumniosas en mi contra.



Soy inocente y ejerceré la defensa de mi buen nombre con rotunda firmeza. pic.twitter.com/gVBp4FdmoK — Tannya Varela Coronel (@tannyavarelac66) February 18, 2024

Pero la excomandante dijo en su comunicado que desde diciembre de 2022, por sugerencia de sus abogados, decidió no responder a la "falsas acusaciones".

Sin embargo, ahora prefirió manifestarse. "Rompo ese silencio porque, al parecer, para muchos resulta cómodo que permanezca hermética recibiendo sus acusaciones calumniosas en mi contra. Desconozco si los hechos a los que pretenden asociarme son reales, eso se lo debemos dejar a las autoridades competentes, pero jamás podrán vincularme de ninguna manera a ningún acto irregular en beneficio de organizaciones

delincuenciales a las que yo he combatido durante mi vida profesional. Jamás cometí irregularidad alguna ni como Comandante General de la Policía, ni como civil", aseguró.

La excomandante rechazó las vinculaciones al insistir que "se pretende forzar ante la opinión pública, la idea de que yo, Tannya Varela Coronel, prevaliéndome de mi cargo como Comandante General de la Policía Nacional del Ecuador, supuestamente favorecí a organizaciones delictivas y una serie de bajezas adicionales que no puedo sino, negar rotunda y categóricamente".

Además, aclaró que hasta la fecha no ha sido requerida su comparecencia en el marco de ninguna investigación. Pero aseguró que si las autoridades la requieren estará presta a comparecer. "Yo no he tenido necesidad de huir del país, ni esconderme", sostuvo en su comunicado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!