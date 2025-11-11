Suspensión de clases en 4.000 planteles por consulta y referéndum en Ecuador

El ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció la suspensión de clases en mas de 4000 planteles.

El Ministerio de Educación, encabezado por la ministra Alegría Crespo, anunció que 4.005 instituciones educativas en todo el país suspenderán sus actividades presenciales desde el viernes 14 hasta el lunes 17 de noviembre de 2025. La decisión responde a la necesidad de habilitar estos planteles como recintos electorales para la consulta popular y referéndum convocados por el Gobierno.

RELACIONADAS Estatuto deja a la ciudadanía al margen de la posible Asamblea Constituyente

La medida incluye también a 71 institutos técnicos y tecnológicos que serán utilizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar el desarrollo del proceso democrático. Según la Cartera de Estado, las clases se trasladarán a la modalidad virtual, con el objetivo de no interrumpir el calendario académico y asegurar la continuidad pedagógica.

El CNE explicó que el traslado de material electoral y la adecuación de los recintos requieren varios días de preparación, lo que justifica la suspensión temporal de las actividades presenciales.

Algunos planteles educativos suspenderán las clases presenciales debido a la jornada de votaciones. Foto: Freddy Inga/ EXPRESO

La ministra Crespo subrayó que esta disposición busca garantizar tanto el derecho al voto como el derecho a la educación, evitando que los estudiantes pierdan jornadas de aprendizaje. Además, se recordó que los planteles retomarán sus actividades presenciales el martes 18 de noviembre de 2025, una vez concluido el proceso electoral y retirado el material del CNE.

Logística y seguridad

El referéndum y consulta popular del 16 de noviembre de 2025 se realizará en todo el territorio nacional, con preguntas relacionadas a reformas institucionales y temas de interés ciudadano. Para garantizar la transparencia y seguridad del proceso, el CNE ha desplegado un plan logístico que incluye la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el resguardo de los recintos.

El Ministerio de Educación recordó que la suspensión de clases presenciales es una práctica habitual en procesos electorales, dado que las instituciones educativas representan la mayor red de infraestructura disponible para acoger a los votantes.

Las preguntas del referéndum y consulta popular

El CNE confirmó que la jornada del 16 de noviembre incluirá cuatro preguntas en una sola papeleta:

Referéndum (3 preguntas):

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas en la Asamblea Nacional? ¿Está usted de acuerdo con eliminar el financiamiento público a partidos políticos que no alcancen representación mínima? ¿Está usted de acuerdo con permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano?

Consulta popular (1 pregunta):

¿Está usted de acuerdo con convocar a una nueva Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución?

Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para responder con “Sí” o “No” a estas interrogantes.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!