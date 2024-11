¿Por qué se suspendió el debate del Código que sanciona con cárcel a menores?

La presidenta de la mesa legislativa que promueve el COPINNA señaló que los legisladores no han leído la propuesta

Cerca de las 13:00 de este 26 de noviembre, se suspendió la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional que debía tratar el Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA).

COPINNA, la normativa que señala cárcel a menores que cometen delitos Leer más

Pierina Correa, presidenta de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, señaló que el informe para segundo debate fue entregado a los legisladores el pasado 20 de noviembre, pero criticó que no lo hayan leído.

"El tratamiento del COPINNA lleva casi seis años. Bajo mi administración como presidenta de la mesa desde 2021, he sido reiterativa en enviar el informe en las diferentes etapas que ha tenido. También el aprobado el 20 de noviembre. El problema es que no leen. Entonces, ¿Con quién debato si se dejan influenciar por campañas mediáticas? El problema es que no leen", cuestionó Correa.

.@pierinaescorrea anuncia la suspensión del debate del #COPINNA en la @AsambleaEcuador porque los asambleístas aún no leen el informe y afirma que hay una campaña mediática en redes de desinformación y desconocimiento del contenido de la propuesta. @eluniversocom pic.twitter.com/XXQevzpSqZ — Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) November 26, 2024

El crimen ya no tiene edad en Ecuador: más de mil menores detenidos en 2024 Leer más

Sobre las penas privativas de libertad a menores

Pierina Correa enfatizó que las penas privativas de libertad para menores de edad que cometen delitos en Ecuador están alineadas con la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual el país es firmante, lo que hace que su cumplimiento sea obligatorio.

"Hay informes del comité hacia el país con muy mala calificación... Nos toca; tenemos que incorporar lo que señala la convención. Lo dice la norma internacional. Si no fuéramos firmantes, podríamos hacer lo que se nos venga en gana", subrayó.

Correa destacó que el COPINNA contempla penas de cuatro a ocho años de privación de libertad, además de incorporar todas las recomendaciones realizadas por el Gobierno Nacional. Sin embargo, criticó el contexto político actual: "Estamos en tiempo de campaña y aquí afuera teníamos de todo, gritando que viva la familia y que el COPINNA era en contra de la familia".

Finalmente, reflexionó sobre la importancia de que los legisladores se informen adecuadamente para retomar el debate del proyecto y no tener que esperar más tiempo para tratar temas no solo de índole penal para los menores de edad, sino temas de adopciones, garantías de derechos y protección para evitar abusos de todo tipo.

Para más noticias, visita el siguiente enlace.