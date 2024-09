El crimen ya no tiene edad en Ecuador: más de mil menores detenidos en 2024

La edad ya no es una barrera entre el bien y el mal. Entre el 1 de enero y el 25 de septiembre, Ecuador ha visto la detención de 1.655 menores de edad por su participación en diversos delitos. Lo más alarmante es que 52 de estos jóvenes han sido implicados en asesinatos, lo que plantea serias preguntas sobre el futuro de nuestra sociedad y la creciente influencia del crimen organizado en las generaciones más vulnerables (ver infografía).

Aumento de criminalidad juvenil EXPRESO

Panorama desalentador

Según una publicación del medio digital Primicias, entre enero y junio de 2023 la Policía detuvo a 1.326 niños y adolescentes, de entre 12 y 17 años, por delitos como sicariato, microtráfico, robo a personas, tenencia de armas, entre otros. Existe un crecimiento del 24,8 %.

Este inquietante dato refleja cómo el crimen organizado ha modificado sus dinámicas, reclutando cada vez más menores de edad para ejecutar actos violentos. Sin embargo, no todos los menores de edad logran salir ilesos de este mundo: muchos terminan en centros de rehabilitación para adolescentes infractores, mientras que otros mueren en el proceso.

Un ejemplo de esta tragedia ocurrió el 15 de septiembre pasado, cuando un niño de 12 años fue abatido durante un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas en Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Según la Policía, el menor y los tres adultos con los que se encontraba habrían pertenecido a la banda Los Águilas, dedicada a la extorsión, robo y sicariato. “Arrojaron el arma antes de ser abatidos”, detalló un investigador policial.

Para los vecinos de Monte Sinaí, la participación del niño en actividades delictivas no fue una sorpresa. “El menor sembraba terror en el barrio. Siempre andaba con muchachos mayores, extorsionaba en la zona. Nos sorprendía que, a pesar de su edad, ya manejaba moto, tomaba (alcohol) y subía fotos con fajos de dinero”, comentó un residente que evitó revelar su identidad por temor a represalias.

Sin embargo, la madre del menor de edad niega dichas acusaciones. Con la voz entrecortada, aseguró a EXPRESO que su hijo no era un delincuente. “Todo es mentira. Solo había salido de casa para comprar una torta para el cumpleaños de su hermano mayor. No era sicario, mi hijo estudiaba, estaba en octavo año. No sé en qué momento subió a ese carro, ni quiénes eran las personas con las que estaba”, expresó.

Otros casos

El 19 de septiembre de 2022, un adolescente de 15 años, junto con otros dos individuos, participó en el asesinato del fiscal Édgar Escobar. El menor de edad fue detenido y condenado a ocho años en un centro para adolescentes infractores de Guayaquil.

Meses después, en marzo de 2023, alias Boquita, de 13 años, fue capturado tras participar en el secuestro de una pareja en Quito. Un mes antes, había sido parte del asesinato de Freddy Bonilla, un policía en Esmeraldas.

Otro caso en el que hubo la participación activa de un menor ocurrió el 16 de abril de este año, cuando un adolescente (14), junto con otro individuo, asesinó al conductor de un bus de la línea 45 en Guayaquil. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que disparó a sangre fría.

Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), advierte que el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales es una tendencia alarmante. Estas bandas buscan activamente a niños y adolescentes, replicando un fenómeno que ya se observa en países como Colombia y México.

Inicialmente, los menores de edad asumen roles menores, como ‘campaneros’ (vigías), pero pronto son arrastrados a participar en delitos más graves, como extorsión, tráfico de drogas o sicariato. “Es preocupante ver cómo en varios atentados contra fiscales y funcionarios, adolescentes han sido los autores materiales”, señala Rivera.

De acuerdo con estadísticas del Observatorio de Seguridad, entre 2019 y 2023 los homicidios intencionales entre menores aumentaron un 700 %.

Un agente de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) corrobora esta tendencia, señalando que los niños, desde los 9 o 10 años, son reclutados por bandas. A menudo, son los hermanos menores de quienes ya están involucrados, seducidos por el estilo de vida que ven: dinero fácil, celulares y otros privilegios.

