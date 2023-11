Suramérica, inhábil para tratar a la población migrante

Aunque en Ecuador no se pide visa para ciudadanos de la región, es necesario pasar por oficinas y establecer un registro.

De los 7,7 millones de venezolanos que han salido de su país por la crisis social, política y económica, casi 5 millones se encuentran en países de América del Sur, siendo las naciones de Colombia, Perú y Ecuador las que más congregan migrantes y refugiados.

Según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Naciones Unidas (ONU), el 62 % de la población migrante venezolana afirma haberse sentido discriminada desde que llegó a un país ajeno. El caso más reciente ocurrió en Chile, donde el youtuber Óscar Alejandro fue agredido por pasajeros a la salida del metro de la capital.

En los videos, se increpa en tono despectivo al influencer sobre si tiene planes de quedarse a vivir en el territorio o si cuenta con el dinero para ello. Una situación que se ha profundizado desde el año 2015, cuando tomó fuerza la movilidad humana de venezolanos, según organismos internacionales.

Para el director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad de Rosario en Colombia, Carlos Charry, este rechazo, que en algunos casos es considerado como xenofobia, surge desde el escaso aprendizaje de las comunidades de América del Sur con la migración masiva, porque es un fenómeno relativamente nuevo en la zona, cuyo crecimiento avanzó desde el año 2010.

“No hay una especie de cultura cosmopolita como uno lo puede ver en los países de Europa, donde la gente se mueve masivamente con bastante normalidad. Pero paradójicamente los países andinos, donde debe haber mayor integración cultural, son sociedades muy encapsuladas en sus propios asuntos nacionales, y la migración venezolana ha roto en algo ese ostracismo, aunque todavía no termina de aprender a lidiar con ello”.

Y es que los organismos regionales como la Comunidad Andina (CAN), que agrupa a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (Chile también fue parte, pero se retiró en el 76 en la dictadura de Augusto Pinochet), tienen la finalidad de ejecutar mejoras para la integración y desarrollo de sus pueblos. Pero en temas de la migración masiva, cada uno maneja la recepción, tránsito y estadía de extranjeros como mejor le parezca.

La población venezolana usa los países de la región como ruta para llega a México o Estados Unidos. Juan Carlos Castro

Esa realidad ahonda en la incapacidad de las naciones para administrar la movilidad humana en la región, porque aunque en cada país existan políticas públicas que de alguna manera u otra hacen eco de las legislaciones internacionales para dar a los migrantes derecho y estatus, los gobiernos que llegan al poder no establecen una continuidad, eliminan o cambian el funcionamiento de sus leyes.

Una muestra es que personajes políticos responsabilizan al extranjero de problemas que son consecuencia de la ausencia del Estado en un territorio. Así lo indica Nicolás Carranza, psicólogo clínico especializado en sociología.

“Es una construcción de escenarios de otros actores principales, que difunden mensajes que se esparcen en la comunidad. Por ejemplo, estereotipos de asociación de la población migrante con el incremento del crimen, la falta de empleo, la carencia en los servicios del Estado. En Ecuador se dieron con el presidente Lenín Moreno”.

Carranza resalta que el objetivo de adoptar esas posturas es desviar la atención de los ciudadanos y no señalar a los verdaderos responsables de la falta de empleo, seguridad y de salud a través de las políticas públicas.

Porque resulta fácil echar la culpa a otros de los problemas de una nación, antes que resolver o asumir la culpa Nicolás Carranza, psicólogo clínico especializado en sociología.

Sin embargo, no es lejana la realidad de que la migración masiva no está separada del todo del tráfico de personas; y que este último está relacionado a otros delitos como el narcotráfico, la estafa, la prostitución y más.

Sobre ese aspecto, el secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez, dijo a EXPRESO que no se debe “generalizar por algunos malos elementos y calificar a una nacionalidad u otra. Tenemos que luchar conjuntamente, porque el crimen no tiene nacionalidad”.

Y en vista del repunte de la violencia relacionada al crimen organizado en las naciones de la región, ha decidido que se trate el tema en la próxima reunión. Ahora solo espera la respuesta de los integrantes del organismo, es decir que aún no hay fecha exacta para su celebración.

Charry subraya que los políticos sí tratan el tema, pero en momentos de campaña, porque genera puntos a favor en votaciones, movilizando los sentimientos en el electorado a favor de quien se presenta como una alternativa, una especie de protección ante lo extraño.

EL .- Los expertos recuerdan que los países de la región han sido migrantes desde mucho antes. Sus destinos han sido América del Norte o Europa, y que incluso en el boom petrolero de Venezuela, gente de Colombia, Ecuador, Chile y más migraron a ese país por mejores oportunidades laborales.

“Se ha creado un desorden político, administrativo y cultural al no darle apertura al extranjero o foráneo. Pero al mismo tiempo es un reflejo del rechazo a la migración interna en un país, como el regionalismo entre Sierra y Costa. Eso se ve en Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Chile, en toda Suramérica. Nos falta mucho por aprender para ser como las sociedades desarrolladas” enfatizó Charry.

Estos escenarios crean una falsa justificación para no enfrentar el tema y asumir costos políticos. A la larga permite la continuidad de la dispersa ayuda, gestión y ordenamiento de la migración y así evitar la discriminación y xenofobia.

En Perú, por ejemplo, al igual que Ecuador (lo hizo en 2019 y terminó en 2021), culminó el pasado viernes 10 de noviembre el plazo para que migrantes apliquen para la obtención del Permiso Temporal de Permanencia. Quienes no tengan este permiso deberán ser expulsados.

Diario EXPRESO intentó hablar con el consulado de Venezuela, con la embajada de Perú y la de Colombia, para conocer su postura y acciones frente a los casos de xenofobia, para la realización de esta nota, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta a dicho pedido.

