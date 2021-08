Dos acciones civiles se han presentado en la Unidad Judicial Civil de Guayaquil y tienen relación con la negociación, posiblemente fraudulenta, de acciones de Storeocean, que eran de propiedad de Delcorp, una de las compañías que tiene impagos papeles de renta fija comprados del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

Las dos denuncias son planteadas por el liquidador de Ecuagran -Ecuatoriana de Granos- y Delcorp en contra del exaccionista de estas empresas, Gad Goldstein; además en contra de Storeocean, Agripac, el Fideicomiso de Garantías Quinta Emisión de Obligaciones de Delcorp, Enrique Huerta y Gustavo Wray Franco. Además se pide la revocatoria de algunos actos y que un 40 % de las acciones de Agripac en Storeocean pase de nuevo a Delcorp.

Los jueces José Miguel Ordóñez y María Isabel Valdiviezo deben decidir sobre estas dos acciones paulianas (delito en el que se ponen de acuerdo para perjudicar a un tercero).

El abogado Juan Xavier Santos, quien patrocina estas demandas, señala que en este caso Agripac se hizo con el 50% de las acciones de la terminal granelera Storeocean, sumando el 90 % del total.

Agripac tenía en sociedad con Gad Goldstein (en Storeocean), que a la vez era accionista de Delcorp y Ecuagran (deudora impaga del Isspol), que le deben al Isspol y a otros fondos del Estado, que fueron perjudicados por cuanto, antes de su cierre, estas empresas habían transferido bienes y acciones a terceros aparentemente de forma irregular.

Ambas compañías le deben cerca de 50 millones de dólares al Isspol, al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biees) y otros fondos por las inversiones realizadas a través de obligaciones, papel comercial y facturas comerciales.

“Se va Enrique Huerta (del país), gerente de Delcorp, y deja a la señora Elizabeth Ycaza Valdez un poder especial y ella, ese poder, se lo delega a favor del abogado Luis Cabezas-Klaere (apoderado de Gad Goldstein), él, ya habiéndose fugado Huerta, Goldstein y Enrique Wiesson (gerente de Ecuagran) celebra un contrato el 28 de agosto de 2020”, donde cede esas acciones a otra empresa, Nitron Group.

RELACIONADAS A Ecuagran se le pierden inventarios en la empresa relacionada Storeocean

Los hasta esa fecha administradores de estas empresas salieron de Ecuador el 6 de agosto de 2020.

“Cabezas-Klaere celebra un contrato de aporte y cesión al Fideicomiso Garantía 5 Emisión de Obligaciones Delcorp, donde comparece la interventora de Delcorp de esa época. “Ellos hacen que una cuenta por cobrar que tenía Delcorp por $ 2’559.789 en Storeocean pase a favor de Storeocean. Se la regalan para limpiar sus pasivos”, señala Santos.

Luis Cabezas-Klaere dijo a EXPRESO que no conoce las acciones que se realizan ante la justicia. Pero señala que “En mi calidad de apoderado especial de la compañía Delcorp no he celebrado ningún contrato de cesión de acciones de Storeocean a Nitron Group. Las acciones de Storeocean fueron aportadas a un fideicomiso de garantía para caucionar obligaciones de Delcorp a favor de Nitron Group en enero del 2018, es decir, mucho tiempo antes de que yo sea apoderado”.

Sobre la cesión, “esta se hizo en favor de la quinta emisión de obligaciones de Delcorp, no de la compañía Storeocean”.

Es decir, Delcorp tenía que cobrar ese dinero y “se lo regala a Storeocean”, al “eliminar la cuenta por pagar de Storeocean, “le limpian ese pasivo y le venden las acciones y Delcorp se queda sin esa cuenta por cobrar”.

En 2018 se había celebrado un fideicomiso de garantía entre Nitron Group (empresa proveedora de cereales) y Delcorp, donde se aportó el 40 % del capital suscrito que mantenía Delcorp S.A. en Storeocean, así Nitron pasó a ser el propietario del fideicomiso de garantía. “Nitron ejecuta el fideicomiso habiéndosele ya pagado esa deuda con certificado de depósito”, dice la demanda del liquidador de Delcorp, José Ibáñez.

Las jugadas maestras de Gad Goldstein Leer más

Es raro -dice Santos- que a esta compañía se le entregue en dación en pago estas acciones y luego Agripac las compra haciéndose con la mayoría del capital social, perjudicando a Delcorp. “Agripac no hizo la debida diligencia. Aquí habría un fraude a los acreedores de Delcorp”.

Delcorp -señala el demandante- perjudicó a trabajadores, dice, que eran los primeros por orden de prelación y que todavía no se les ha pagado.

EXPRESO pidió la versión de Agripac-Storeocean AFPV Administradora de Fondos y Fideicomisos, pero estas no respondieron.

LA DANZA DE LOS CORREOS. En la demanda, Juan Xavier Santos incorpora correos para demostrar el fraude pauliano. El 18 de junio de 2019, a las 04:51, Xavier Huerta Egüez, gerente de Delcorp, señala que lo que más le interesa saber a Agripac es qué tenemos planeado hacer para recuperar las acciones de Storeocean. Y esa acción, efectivamente, concreta esa cesión de acciones el 21 de octubre de 2020.

Instrucciones a Goldstein. Guillermo Lizarzaburo

EXPRESO tuvo acceso a esos correos, en donde también se detallan operaciones de Nitron, la compañía Dínamo, Banco del Austro y Accival (Atlántida).

Coordinación con casa de valores Guillermo Lizarzaburo

Los correos delatan instrucciones dadas por Xavier Huerta (Delcorp) a Goldstein;Thomas Degen, de Nitron, Enrique Weisson, de Ecuagran, y otros: “Te adjunto PDF de la resolución aprobando la VI Emisión de Obligaciones de Ecuagran, según lo ofrecido. Espero enviarte la de Delcorp el lunes”.

“En este fraude pauliano intervino el Banco del Austro, que emitió el certificado de depósito a favor de Ecuatoriana de Granos y Delcorp y mediante predichos certificados se le pagó a Nitron”; y además a Storeocean y Agripac por hacerse esta última de las acciones que mantenía el fideicomiso Delcorp dentro del capital social de Storeocean y que fueron vendidas a Agripac”, señala Santos.

El liquidador de Delcorp solicita por tanto se dé lugar a la demanda y se revoque y se deje sin efecto el contrato de compra-venta de acciones entre Nitron y Agripac.

Información requerida Guillermo Lizarzaburo

También pide revocar el acto o el contrato, o instrucción fiduciaria por parte de Nitron como beneficiario del fideicomiso Delcorp, donde transfiere acciones a favor de Nitron.

Como prueba, el demandante adjunta la materialización de correos electrónicos efectuados por el notario tercero de Daule, Juan Pablo Haz, donde constan reenvíos de correos electrónicos desde la cuenta de Enrique Weisson.

Información de Ecuagran y copia a estudio jurídico. Guillermo Lizarzaburo

ENTREVISTA A ALFREDO LEDESMA, ABOGADO DE AGRIPAC. El liquidador de Ecuagran ha presentado dos demandas civiles en las cuales constan la empresa Agripac y Gustavo Wray Franco por el traspaso de acciones de Storeocean a Nitron ¿Conoce de esas acciones?

- La compañía Agripac no ha recibido ninguna citación en relación a las demandas civiles presentadas por el liquidador de Ecuagran. En todo caso, aclaro que la compañía Agripac no le ha comprado acciones a la compañía Storeocean, en su lugar, le compró a la compañía Nitron Group Corporation acciones que representan el 40 % del capital social de Storeocean. Hay que recordar que Nitron es un proveedor internacional de fertilizantes, que era un acreedor de Delcorp S.A.

- ¿Podría asegurar usted que las acciones de la señora Elizabeth Ycaza Valdez (con un poder especial) y del abogado Luis Cabezas-Klaere (apoderado de Gad Goldstein) para dejar que el segundo celebre un contrato el 28 de agosto de 2020 donde cede esas acciones de Storeocean a Nitron Group están apegadas a la legalidad?

Ecuagran: al rompecabezas todavía le aparecen piezas Leer más

- Aclaro, Nitron adquirió las acciones (que representan aproximadamente el 40 % del capital social de Storeocean) el día 2 de octubre del 2020 de un fideicomiso en garantía, el mismo que se ejecutó como consecuencia de un incumplimiento de pago de Delcorp a favor de Nitron. También aclaro que la señora Victoria Elizabeth Ycaza Valdez en calidad de apoderada o el señor Luis Cabezas-Klaere, en calidad de apoderado de Gad Goldstein, no han intervenido en la transferencia de acciones antes mencionada, ni en la transferencia posterior de las mismas acciones, que hizo Nitron a favor de Agripac el día 21 de octubre del 2020.

- ¿Verificó Agripac que todas las acciones hechas por Nitron no sean irregulares?

- Agripac, al comprar las acciones, verificó que Nitron sea su legítimo propietario.

- ¿Pudo Agripac haber sido engañada por la empresa Nitron? - No creo que una compañía como Nitron, que es un proveedor internacional de fertilizantes reconocida a nivel mundial, haya engañado a Agripac.

- Siendo Agripac accionista de Storeocean en la administración de Gad Goldstein, ¿no conocía cómo se llevaba a cabo la administración en la empresa Storeocean?

- Agripac no administraba a la compañía Storeocean. S.A. En calidad de accionista, sí intervenía en las Juntas Generales de Accionistas de Storeocean, incluyendo las juntas generales donde se aprobaban los balances. Storeocean actualmente no forma parte del Mercado de Valores, y que las dos únicas Emisiones de Obligaciones que circularon fueron pagadas en su totalidad.