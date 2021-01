Ecuagran: al rompecabezas todavía le aparecen piezas

El caso Delcorp-Ecuagran y sus impagos en las bolsas de valores tiene pistas nuevas. Luis Cabezas-Klaere, procurador judicial y representante del accionista de ambas, Gad Goldstein, y datos a los que tuvo acceso Diario EXPRESO aportan piezas al rompecabezas que aún se arma.

Algunos de ellos: que los activos de Ecuagran están valorados entre 20 y 25 millones de dólares, que Agripac ha perdido trigo de los silos, que hubo una mala relación o acciones realizadas en Storeocean a espaldas del otro accionista (Agripac). También se ponen los pies sobre la tierra: los acreedores van a perder parte de sus inversiones, que es necesario un acuerdo para reactivar la planta de Ecuagran. Y, sobre todo, que es la administración fallida de Delcorp (su socia) una de las causales del problema.

Los activos de Ecuagran y Delcorp, valorados en no más de 25 millones, no alcanzan ni de lejos para pagar las facturas comerciales y obligaciones, que están impagas por $ 63,2 millones (informe de la Superintendencia), donde constan menos de 5 de los 16 millones de dólares que le deben al Banco del Austro y otro monto a los proveedores.

Las jugadas maestras de Gad Goldstein Leer más

“Delcorp y Ecuagran hace algunos años ya venían haciendo emisión de obligaciones para captar dinero y seguir creciendo, y al principio cumplieron; el problema que tienen ahora es la sexta y quinta emisión. ¿Qué sucedió? Delcorp se sobreendeudó, se empezó a hacer una bola de nieve por distintas situaciones”, señala a EXPRESO Cabezas-Klaere.

Fue no solo el sobreendeudamiento, sino otros factores: “En 2012 o 2013 el Gobierno comenzó a regalar urea y puso en jaque a Delcorp, eso fue un golpe duro, pero no fue el único; no puedo decir que por eso fue el problema, eso por darle un ejemplo, así como cuestiones administrativas. Se vendían productos a crédito y eventualmente no les pagaban o se demoraban, mientras tanto la compañía tenía que pagar deudas”.

Con las emisiones de obligaciones -sostiene- se intentó paliar el tema, recibir recursos frescos y salir”. Menciona que en algún momento Delcorp algo le vendió al Gobierno y este no le pagó o le canceló tarde”.

Quizá el error de los accionistas de Delcorp -sostiene el procurador judicial- fue mezclar las compañías. No pudieron sacar Delcorp adelante, mezclaron los negocios; dieron en garantía los silos de Ecuagran, los pusieron en un fideicomiso de garantía, los comenzaron a mezclar, a cruzar garantías para tratar de mantener el negocio de Delcorp, que se consideraba era un negocio viable. “Tal vez hubiese sido mejor decir ‘nos fue mal en Delcorp, que cierre, y mantengo Ecuagran’”.

Incluso se habría contaminado a Storeocean, donde Delcorp era socio de Agripac. El exgerente de Storeocean, Enrique Huerta Egüez (también gerente de Delcorp), a espaldas del directorio de la empresa y de uno de sus accionistas, realizó operaciones contractuales por alrededor de 120 mil dólares a favor personal de él y de Delcorp, no aprobadas por la administración ni por la Junta de Accionistas. El gerente fue reemplazado y no se encuentra en el país.

Incluso a la misma Agripac se le han desaparecido de Ecuagran más de 3.000 toneladas de trigo, por un valor cercano a 900 mil dólares, según contó una fuente a EXPRESO.

ENTREVISTA A LUIS CABEZAS-kLAERE, PROCURADOR JUDICIAL DE ECUAGRAN.

Por qué no se quedó Gad Golstein a afrontar este problema?

Inicialmente su salida es porque fue a hablar con proveedores y a tratar de capitalizar la empresa. Él teme por cómo se manejen los procesos, no es lo mismo defenderse estando fuera de la cárcel que estando en la cárcel, por eso nos ha nombrado a nosotros procuradores.

ras su salida hay actos que hacen dudar: se pasaron activos, se vendieron carros. Enrique Weisson también se fue en agosto.

No se han desviado activos, se han pagado obligaciones. Se pagaron facturas de honorarios con estos bienes. Cuando se fue el accionista estaba el personal administrativo; el administrador seguía allí.

La Superintendencia conocía de las irregularidades de Ecuagran desde el 2018 Leer más

Había letras de cambio del Banco del Austro, ¿cómo era esa relación?

Eran operaciones de crédito; ellos, creo, también invirtieron en una emisión de obligaciones, pero eran operaciones de crédito con el banco. Unos $ 11 millones con Ecuagran y $ 5 con Delcorp. Ellos compraron un porcentaje de deuda adicional cuando le pagaron a Nitron.