A Ecuagran se le pierden inventarios en la empresa relacionada Storeocean

Una serie de irregularidades en relación de los inventarios de productos almacenados en la terminal granelera Storeocean fueron denunciadas ante la Fiscalía por parte de Ecuagran (en liquidación) que se siente perjudicada como accionista.

Gad Goldstein, accionista de Ecuagran y Delcorp (relacionadas) antes de que pasaran a liquidación, tenía también gran participación en Storeocean.

Documentos a los que tuvo acceso EXPRESO hablan de varias incongruencias en los inventarios de Storeocean: facturas pagadas y toneladas de granos no despachadas, facturas no pagadas y no despachadas y anticipos a clientes, dejan un saldo por regularizar en el inventario de 2.062 toneladas métricas y un faltante de 4.346.

He pedido información ya que no tengo constancia de dicha demanda Nicolás Armstong

Accionista de Storeocean

El trigo faltante de cliente (terceros) es de 8.097 toneladas. El gran total: 12.444 toneladas. El análisis indica que se facturó a clientes en 2015 y 2016 sin haberles despachado, se realizaron compras y no ingresó el producto, la mercadería importada no se ajustaba a los inventarios (kardex) entre 2016 y 2019 y se realizaron despachos a varios molinos en compensación con Impuesto a Salida de divisas, sin facturar.

“Con la copia del informe de la interventora de Ecuagran, sobre el inventario en bodegas de Storeocean, no se encontró en la constatación física; y, quisieron los exrepresentantes legales de la compañía Ecuatoriana de Granos, hoy “en liquidación”, dar de baja sin justificación legal de la supuesta pérdida de inventario del patrimonio de la empresa de $ 2’287.534,64”, señala.

El Servicio de Rentas Internas tiene la facultad de solicitar, en cualquier momento, la presentación de las actas, documentos o registros contables que respalden la baja de inventarios, ya que esto puede ser un acto irregular.

Es importante resaltar que, “la entidad responsable del control de la baja de inventarios es el Servicio de Rentas Internas (SRI) que se rige bajo la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno”.

Según la ley las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante declaración juramentada realizada ante notario o juez, por el representante legal, bodeguero y contador, en la que se establecerá la destrucción o donación de los inventarios a una entidad pública o instituciones de carácter privado sin fines de lucro con estatutos aprobados por la autoridad competente.

En el caso de desaparición de los inventarios, el contribuyente deberá adjuntar el acta, la respectiva denuncia efectuada durante el ejercicio fiscal ante la autoridad competente y ante la compañía aseguradora (de ser aplicable).

A esto se suma que el 19 de octubre de 2020 hay un movimiento accionarial en Storeocean. Ese día Goldstein le transfiere $ 3’638.902 en acciones desde un fideicomiso a Nitron Group; y este a su vez, nueve días después, le transfiere ese mismo valor a la empresa Agripac (proveedora de insumos agrícolas).

Desde el 31 de agosto del 2020 la administración de Storeocean la tomó Agripac. El 2 de octubre Nitron recibió del Fideicomiso Delcorp, en calidad de dación en pago, el 40 % de las acciones de Storeocean y Agripac compró ese 40 % y el 21 de ese mes le endosaron las referidas acciones. Hoy Agripac es propietario del 90 % de Storeocean. Aunque Ecuagran aduce que muchos procesos fueron “irregulares”.