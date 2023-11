Sorpresivo racionamiento de agua potable en la Península

La tarde de este viernes 10 de noviembre de 2023 los pobladores de la zona urbana de la provincia de Santa Elena se pusieron a correr ante el anuncio sorpresivo del racionamiento de agua potable para toda la península.

La Empresa Pública del Agua (EPA) en sus cuentas oficiales de web informó que, apagaría los equipos de bombeo que trasladan el agua desde la estación de Chongón hacia la represa El Azúcar por un mantenimiento urgente en el canal Sube y Baja.

Tanto la tarde del viernes 10 de noviembre de 2023 y desde las 16:00 de este sábado la distribución del líquido vital estará restringido. Es por eso que se pidió a la ciudadanía de abastezca para que no tengan inconvenientes por la falta del servicio. El anuncio causó enojo en los pobladores.

"Dan a conocer cuando ya no hay agua. No he podido coger nada, primero falta de energía eléctrica, ahora el agua, ¿como voy hacer la merienda?", reclamó Laura Cruz, moradora de La Libertad. La mujer fue una de las tantas personas que reclamó por el desabastecimiento del agua potable.

Personeros de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de la Península (Aguapen) en rueda de prensa informaron que los niveles de agua bajaron considerablemente en horas de la mañana de ayer y se hacía imposible potabilizar liquido en la planta de Atahualpa, es por eso que desde el mediodía la ciudadanía empezó a tener problemas por el desabastecimiento.

Los técnicos de AGUAPEN esperan que el problema presentado en el canal se solucionen lo antes posible para evitar que el racionamiento se extienda, "cuidado esto va a durar más días. Ojalá se solucione pronto, porque no solamente se ven afectados los residentes, sino también los turistas", comentó Pedro Reyes.

