Estos son los trámites que más realizan los afiliados del IESS

La generación de un comprobante de pago, de manera virtual; y la actualización de datos del afiliado, de modo presencial, son los trámites que más realizan los asegurados, según datos facilitados a este Diario por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El primero se refiere a los comprobantes de haber cancelado planillas, glosas, títulos de crédito, acuerdos y convenios de pago parciales o totales, entre otros, los cuales se pueden realizar por Internet a través del portal web de la institución.

Según el IESS, en lo que va del año se han efectuado casi 25 millones de estos procesos, por teléfono celular o computadora. Es una cantidad muy elevada si se considera que hay 3,5 millones de asegurados. Implicaría más de 65.000 por día. No obstante, la entidad ratifica la cifra y explica que ese trámite no solo lo realizan los afiliados sino también los empleadores; y por más de un documento a la vez.

El cuadro adjunto muestra los cinco trámites con más demanda de manera virtual y presencial. Los segundos están lejos en cantidad, pero igual explican la afluencia diaria de usuarios a las ventanillas.

Hice un cambio de cuenta bancaria, fue muy fácil. Los afiliados debemos verificar previamente los pasos y requisitos por internet antes de venir para así no tener que regresar.

Entre ellos consta en segundo lugar el registro, actualización y aprobación de la cuenta bancaria para los afiliados. Un proceso que, como informara este Diario en una publicación anterior, se suele demorar porque los asegurados registran cuentas de familiares o allegados en lugar de una personal.

Según el IESS, en general, estos diez procesos tienen mayor demanda porque en algunos casos son los requisitos previos para ingresar a otro tipo de trámites; y en otros casos porque permiten al usuario y al empleador estar al día con sus obligaciones, lo cual causa una mayor necesidad de ingreso al sistema.

Vine a realizar una actualización de mis datos. Fue rápido, no había mucha gente esperando turno. Yo no conocía todos los requisitos, pero aquí me ayudaron también.

Roy Rodríguez,

​afiliado