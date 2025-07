Estas son las opciones que le quedan a alias Fito para intentar frenar su extradición

El proceso de extradición del líder criminal Adolfo Macías, alias Fito, podría prolongarse debido a los recursos legales disponibles dentro del sistema judicial ecuatoriano. Así lo explicó José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, en una entrevista días atrás con CNN en Español.

“El proceso inicia con la negativa del requerido, lo que habilita que se abra el proceso de extradición, pero yo tendré que tomar medidas cautelares, y de esas medidas él también podría oponer recursos”, señaló Suing.

Recursos legales podrían retrasar el proceso de extradición

Suing detalló que hay varias instancias de apelación: “Hay recurso de apelación a las medidas cautelares, al inicio del proceso de extradición y a la disposición de autorizar la extradición”. Todos esos recursos, añadió, serían conocidos por un tribunal de jueces especializados de la Sala Penal.

“Sí retrasaría considerablemente la posibilidad de tener una extradición efectiva. No me aventuro a darle un tiempo en concreto para que pueda ser ejecutada”, concluyó el presidente de la Corte Nacional.

¿Cómo se desarrolla el trámite de extradición?

Según Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional, el proceso tiene dos fases clave. “Primero, una audiencia de comparecencia donde el ciudadano debe manifestar si acepta o no la extradición”, explicó. Si se opone, se convoca una segunda audiencia de debate.

En esta segunda instancia, “se analiza si se cumplen los requisitos: que exista un proceso penal, orden de detención, que el delito esté tipificado en Ecuador y que se respeten derechos humanos”, dijo Saquicela.

Extradición no implica juzgamiento penal en Ecuador

Saquicela aclaró que este tipo de procesos no conllevan un juicio penal en el país. “En extradición no hay un juzgamiento a la persona. Lo que existe es un procedimiento administrativo que resuelve el traslado, pero no hay un juzgamiento penal”, explicó. Añadió que el presidente de la Corte no analiza el delito en sí, sino si se cumplen los requisitos formales.

También resaltó el trasfondo institucional del caso: “Esto tiene un proceso: uno, que se aprobó la extradición en consulta popular; dos, la recaptura de Fito; y tres, el pedido formal de los Estados Unidos. Me parece un tema fundamental y un logro del presidente Daniel Noboa”.

Opciones de entrega según la legislación

El abogado penalista Jorge Bárcenas, de Defense Corp, también detalló las salidas posibles. “Puede haber una entrega diferida, una entrega temporal o que acepte voluntariamente la extradición”, señaló. Todo dependerá del avance del proceso y las decisiones judiciales.

Bárcenas recordó que la Corte debe verificar que en Estados Unidos no se apliquen penas inhumanas, cadena perpetua o se vulnere el derecho a la vida. “Eso es clave para autorizar la extradición”, indicó.

La audiencia será clave en el futuro del proceso

Según Bárcenas, una vez que se formalice el pedido, se notificará a Fito para que comparezca en audiencia ante la Corte Nacional. “Ahí tiene que mencionar de viva voz si acepta ser extraditado o no”, explicó. Si se opone, se abre un juicio en el que Fiscalía y defensa presentarán sus argumentos.

En ese escenario, “la Corte tomará la decisión final. Si aprueba la extradición, el Ejecutivo definirá la fecha y condiciones en que será trasladado a Estados Unidos”, señaló. También aclaró que la ley contempla que, si se acepta la entrega, esta debe respetar las garantías fundamentales del procesado.

