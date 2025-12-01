Sismo de 4.3 en Santa Elena: ¿Por qué se sintió fuerte en Guayaquil y Durán?

La madrugada del 30 de noviembre de 2025, un sismo de magnitud 4.3 sacudió la provincia de Santa Elena y fue percibido con fuerza en ciudades como Guayaquil y Durán. Aunque se trató de un evento moderado, la sensación de intensidad sorprendió a muchos habitantes.

La MSc. Andrea Córdova, responsable de sismología del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), explicó que no se debe hablar aún de intensidad, ya que esta es una escala normada que requiere estudios posteriores. Lo que sí se puede señalar es que el evento fue ampliamente percibido debido a su profundidad: ocurrió a unos 60 kilómetros bajo el nivel del mar, lo que amplió el área de percepción. “Cuando un sismo es más profundo, el área de percepción suele ser más grande”, precisó la especialista.

Factores geológicos que amplifican la percepción

La percepción de los movimientos telúricos en la Costa ecuatoriana depende de múltiples factores, entre ellos la geología local. Córdova señaló que los suelos en la región son variados y no se puede generalizar. Sin embargo, en subsuelos poco consolidados, las ondas sísmicas pueden modificarse: amplificarse, aumentar su duración o cambiar su periodo.

Además de las condiciones del suelo, influyen otros parámetros como la distancia hipocentral y la magnitud del evento. La interacción de todos estos factores determina cómo las personas perciben los sismos. Por ello, aunque el evento fue moderado en magnitud, la combinación de profundidad y características locales hizo que se sintiera con fuerza en Guayaquil y Durán.

Preparación y prevención en ciudades costeras

La especialista enfatizó que cada Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) municipal debe contar con planes de acción y contingencia específicos para enfrentar este tipo de eventos. En el caso de la ciudadanía, el IG-EPN recomienda mantenerse informado únicamente por fuentes oficiales, participar en los simulacros organizados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y los GAD locales, e identificar sitios seguros en viviendas y barrios.

También es fundamental conocer las rutas de evacuación, mantener preparada una mochila de emergencia con insumos básicos y conservar la calma durante los eventos sísmicos. Estas medidas, aunque sencillas, pueden marcar la diferencia en la seguridad de las familias ante futuros movimientos telúricos.

Qué hacer antes, durante y después de un sismo

La Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGRE) establece protocolos precisos para enfrentar un evento sísmico, comenzando con la prevención en casa. Cada familia debe elaborar un plan de emergencia, identificar zonas seguras dentro de la vivienda y participar en simulacros comunitarios. Revisar periódicamente la resistencia de la vivienda, asegurar objetos pesados que puedan caer y contar con una mochila de emergencia lista y accesible son pasos fundamentales para estar preparados.

Durante el sismo, la prioridad es mantener la calma y aplicar la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”. En edificios, se recomienda alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan desprenderse, evitando el uso de ascensores. Si el evento ocurre en la calle, lo más seguro es ubicarse en espacios abiertos, lejos de postes, cables eléctricos o fachadas que puedan colapsar. La serenidad y la rapidez en la reacción son determinantes para reducir riesgos y proteger la vida.

Tras el movimiento telúrico, es necesario verificar el estado de la vivienda antes de reingresar, prestando atención a daños estructurales, fugas de gas o fallas eléctricas. La SNGRE insiste en escuchar únicamente información oficial a través de radios portátiles, teléfonos móviles o canales de emergencia, ya que suelen registrarse réplicas posteriores.

