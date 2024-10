Simón Espinal, el maestro del sombrero de paja toquilla, lleva su arte a España

Originario de la comuna de Pile, en la provincia de Manabí, Simón Espinal lleva 40 años tejiendo sombreros de paja toquilla, de los cuales 20 años se ha dedicado exclusivamente a la textura fina. Pile es reconocida por la elaboración de los mejores sombreros de este material, una tradición artesanal que se ha convertido en herencia cultural de sus habitantes.

Brigitte Bucaram: “Me encanta la versatilidad de la paja toquilla” Leer más

El artesano manabita viajó acompañado por un representante del municipio de Montecristi para promocionar en Europa el origen ecuatoriano de este sombrero. Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en 2012, este accesorio nacional se popularizó en Panamá, recibiendo el nombre de "Panama Hat". Esta denominación ha llevado a la creencia errónea de que el sombrero proviene del país centroamericano.

RELACIONADAS Un evento expone el origen y la elaboración de la paja toquilla

Simón Espinal conversó con EXPRESO sobre su trayectoria, enalteciendo el nombre de Ecuador a nivel mundial gracias a su perfecto trabajo artesanal. Explicó que un sombrero fino puede alcanzar un precio de hasta 25.000 dólares, debido al extenso tiempo invertido tanto en la preparación de la paja como en el minucioso proceso de tejido.

"Muchas personas extranjeras visitan mi casa, y quedan sorprendidas por el detallista trabajo de tejido que realizo. Me toma alrededor de 6 meses obtener un ejemplar de esta calidad. Me enorgullece haber logrado destacar en este oficio, no como el único de mi comunidad, sino como el mejor de mi país y de mi comunidad, Pile".

Ecuador en el mundo

El trabajo de Espinal ha captado la atención de prestigiosos medios como el New York Times, que lo destacó como el mejor del mundo dado el proceso de elaboración de estos sombreros. Curiosamente, Espinal relató que su reconocimiento internacional se inició gracias a un ciudadano estadounidense (Brent Black) con quien mantuvo una relación laboral durante 24 años, proveyéndole estos finos accesorios.

Un evento expone el origen y la elaboración de la paja toquilla Leer más

Los sombreros de lujo se distinguen de los tradicionales por sus grados, explicó el artesano. Cuanto más alto sea el grado, mayor será la calidad y mejor la protección solar. Los grados se refieren a la cantidad de puntos de tejido en una pulgada lineal, lo que determina la finura y suavidad.

"He logrado tejer dos sombreros que aún nadie en mi comunidad ha superado. Estos han alcanzado los 62 grados, mientras que normalmente elaboro sombreros de 57 y 58 grados", señaló.

Sylvester Stallone usó sus sombreros

Espinal recordó que uno de sus primeros sombreros de alta calidad fue adquirido por el actor de cine Sylvester Stallone. A sus 52 años, el ecuatoriano se siente satisfecho y feliz de que el arte de sus manos haya llegado a personalidades importantes a nivel internacional

Desde los 15 años, Espinal aprendió el oficio del tejido de paja toquilla de sus padres y abuelos. Siente un profundo respeto y orgullo por el trabajo artesanal de todos los comuneros de Pile, en Montecristi, que se dedican a esta labor. Su deseo es mostrar más ampliamente este arte local al mundo, para que los extranjeros valoren estos productos, reconozcan su origen ecuatoriano y los adquieran.

Exhibición en España

Simón realizó una exhibición de tejido en vivo en los doce restaurantes del Perla del Pacífico en Madrid. "Es algo hermoso para mí, como representante de Ecuador, estar aquí en España representando a mi cantón, Montecristi —reconocido por la UNESCO como ciudad creativa— y a mi comunidad de Pile", expresó emocionado. "Me llena de orgullo esta oportunidad de mostrar a Europa cómo hacemos nuestro trabajo y que vean que no es hecho a máquina, sino enteramente a mano".

Quito rompe el Récord Guinness de China con un evento masivo de dibujo Leer más

El GAD de Montecristi ha firmado un convenio con esta cadena de restaurantes para exhibir los talentos de la ciudad manabita en España, según confirmó Miguel Monar, Director de Desarrollo Corporativo.

"Fue una sorpresa grata que nos eligieran como representantes de Manabí aquí en Madrid. Nos reunimos también con el representante de la UNESCO y llegamos a un acuerdo: el Grupo Perla del Pacífico se comprometerá a apoyar los eventos de arte y cultura que organice el GAD de Montecristi en España. Es realmente increíble contar de forma exclusiva con alguien tan valioso como Simón, considerado uno de los mejores tejedores de sombreros de paja toquilla del mundo", indicó.

Además, Monar enfatizó la importancia de que no solo el público extranjero valorara este arte, sino que los propios ecuatorianos se sintieran orgullosos al ver a Simón tejer en vivo, fotografiarse con él y apreciar su extraordinario talento.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ