¿Qué significa "bicos jis nais" con el que Noboa se burló de Correa?

Las palabras que dijo el presidente Daniel Noboa para responder a las críticas de Rafael Correa aún generaban consultas en Internet este 1 de febrero de 2024.

La expresión imitaba el inglés que habló del expresidente años atrás. Las frases se mantienen en la conversación digital, dos días después del bizarro momento.

La declaración del jefe de Estado se viralizó el 30 de enero de 2024, generó conversación en redes sociales, marcó tendencia y desató la creatividad de los usuarios con memes y videos.

La conversación del tema en la comunidad digital se mantuvo tanto que el mismo Noboa publicó después un video en sus cuentas oficiales donde colocó un clip que hace diferencia entre "Lo que dije" y "Lo que los ecuatorianos escucharon" con la grabación en la que se burla de la pronunciación en inglés de Correa: "bicos jis nais bicos jis janson jis somtin incredibol".

Al respecto, los usuarios preguntaban: "qué significa bicos jis nais" entre las búsquedas más recurrentes de Google. También consultan "bicos jis nais bicos jis janson" y su "traducción al español".

La frase "bicos jis nais" es la pronunciación de la oración en inglés "because he is nice", que traducido al español quiere decir "porque él es lindo".

La frase la dijo Correa durante una entrevista que le grabaron en inglés hace algunos años y que suele usarse en redes para mofarse del exmandatario.

La imitación que hizo Noboa fue su forma de responder a Correa: "Ahora me dicen que soy bruto y no me consideran una persona inteligente. Entonces no sé por qué la gente votó por mí, bicos jis nais bicos jis janson is sontin incredibol", mencionó.

Correa le contestó, pero esta vez sin pronunciar esas palabras. "Es evidente que usted debe hablar inglés mejor que yo, si usted es gringo y yo un vulgar guayaquileño. Lo que sí le hace falta es mejorar bastante el español", escribió en la red social X (antes Twitter).

Además, este 1 de febrero retuiteó un video donde esa frase también fue ajustada a una canción.

¡Está increíble!🤣

Espero que me reconozcan derechos de autor…😉 pic.twitter.com/m8mNqp9wna — Rafael Correa (@MashiRafael) February 1, 2024

