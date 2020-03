Sepultados sin autopsias, ni pruebas de COVID-19

Deudos de muertos por Covid-19 sí se quedan con las cenizas de los contagiados Leer más

El cadáver del padre de Mónica (nombre protegido) hasta la mañana del 25 de marzo continuaba embalado en una funeraria de Guayaquil. Falleció el 23, según sus familiares, con síntomas de COVID-19, pero permaneció por más de 30 horas en su domicilio, en Las Orquídeas, en Guayaquil. Ahora, sus familiares esperan un certificado que avale su cremación o inhumación, pues tampoco le realizaron una autopsia o prueba que comprobara o descartara la enfermedad, denunciaron.

Los casos como el del padre de Mónica, fallecidos en casas por muertes naturales, han aumentado en Guayaquil hasta en un 185% desde que empezó al emergencia sanitaria por el coronavirus. Esto, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que promediaban a 14 personas fallecidas diarias en casas, en Guayaquil, en 2018. Solo ayer, de acuerdo a Gustavo Zárate, director General del Servicio Forense de Medicina Legal, el ECU911 recibió 40 alertas de fallecidos en domicilios en la ciudad.

A pesar de que ya no tiene que aguantar el hedor por la descomposición del cuerpo de su padre, el terror de Mónica radica en que no sabe si su muerte la causó el virus, y teme por la salud de sus familiares. Zárate precisó que, de acuerdo a los protocolos de manejos de fallecidos por causa natural, a muchos de ellos no les están realizando autopsias. “En este caso, por COVID o cualquier otro virus, no requiere la práctica de la autopsia. Pero en esas condiciones, cuando se llega a un domicilio y no existe el histórico de alguna atención, por eso, un médico es parte del equipo que realiza la valoración y recibe la información de los familiares. Considera la posibilidad de que se haga una autopsia, pero generalmente no”, explicó.

¿Pero, entonces, cómo tienen los familiares la certeza de que no estuvieron en contacto con un cadáver en descomposición positivo para coronavirus? “De eso se encarga el Ministerio de Salud Pública (MSP), que es parte del equipo”, precisa el director. No obstante, este Diario, que ha estado requiriendo respuestas oficiales al MSP sobre este tema, conoció extraoficialmente por un funcionario de la entidad que “cómo les van a hacer una muestra (de COVID-19) a una persona fallecida. Ellos (Medicina Legal) deben responder”. Es decir, estarían sepultando-cremando a cadáveres sin conocer si era portador o no del mortal virus.

Coronavirus en Ecuador: La cifra de los confirmados llega a 1.211 y una persona más falleció Leer más

Esto lo confirma Manuel (nombre protegido), quien es pariente de una mujer que falleció el domingo 22 de marzo en Daule, también con síntomas de la enfermedad. “Ya la enterraron, solo la enterraron. Vivimos en un cantón que está a una hora de Guayaquil, no creman nada. Y ni autopsias”, comentó el familiar, quien también se quejó de la demora en el levantamiento de los cuerpos.

No obstante, Zárate explicó que el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) ya expidió dos nuevos protocolos para el manejo de cadáveres intrahospitalarios y extrahospitalarios. Esto incluye la formación de cuatro equipos para Guayaquil, la ciudad en la que más existe la problemática de la demora en los levantamientos de cadáveres. “Hasta ayer (martes 24) solo teníamos un vehículo para el levantamiento de estos cuerpos. Estos no se pueden levantar en camionetas o ambulancias, necesitan de un vehículo especial. Hemos movilizado tres de otras provincias”, explicó.

Los equipos de los que habla Zárate, y que acudirán a los levantamientos, están conformados por un funcionario de la Policía, un médico del MSP que emitirá el certificado de defunción y otro documento para el INEC.

De acuerdo al uniformado, esto haría más fluido el proceso de los levantamientos y mejoraría los registros que se tienen de los mismos.

La directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia, Alexandra Ocles, fue consultada en el informe matutino de cifras sobre la existencia de un subregistro de fallecidos por el coronavirus, esto ante los varios casos que se han registrado de personas fallecidas en domicilios. “Entendemos claramente y hay que recordar que en nuestro país obviamente tenemos todos los días personas fallecidas, pero especialmente la atención en este momento para los fallecidos por coronavirus tiene ya este protocolo específico”, dijo la funcionaria, quien precisó que el Servicio de Medicina Legal, junto a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, son parte del proceso del levantamiento adecuado de los cadáveres por coronavirus, según resolvió el COE Nacional.

Coronavirus: Guayas llegó tarde a la declaratoria de emergencia Leer más

Fallecidos sospechoso de COVID-19 serán cremados gratuitamente en la Junta de Beneficencia y Parques de la Paz. Gerardo Menoscal

Hay silencio en la coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud

Desde mediados de marzo, este Diario ha intentado acceder a una entrevista con un representante del Ministerio de Salud en la Zona 8, para conocer sobre la realidad del virus en Guayaquil y para tratar las denuncias de levantamientos de cadáveres. Sin embargo, no han respondido. Estas son las interrogantes que se han realizado a través de su Departamento de Comunicación:

-¿Cuántas alertas por fallecimientos sospechosos de COVID-19 han tenido desde que se declaró la emergencia sanitaria?

-¿Cuántas de esas alertas han sido desde domicilios?

-¿Cuántas hospitalarias?

-¿Cuál es el protocolo que tiene que seguir el MSP ante este tipo de llamadas, alertando que hay fallecidos que tuvieron sintomatología de COVID-19?

-¿Por qué se han tardado más de 20 horas en acudir si la policía les ha notificado?

-¿Las pruebas que se realizan a los cuerpos (si las hacen) cuánto tiempo tardan en dar resultados?

-¿Quién es el encargado de realizar estas pruebas? ¿Son parte de la autopsia regular? ¿Se hacen mediante otro procedimiento?

-¿Cuántas personas que han fallecido en domicilios han dado positivo para COVID-19?

-Según el protocolo, los fallecidos, aunque sean sospechosos, tienen que cremarse, ¿se ha cumplido?

-Según la policía, cuando alguien fallece con síntomas de coronavirus, Salud debe ir primero al lugar antes de que ellos hagan el levantamiento del cuerpo. ¿Se cumple?

-Familiares se quejan de que no les dan ningún documento en el que comprueben de qué ha fallecido su pariente y temen estar contagiados del virus, ¿cómo se les está dando seguridad a ellos de que no están contagiados?

-Aseguran, además, que no están dándoles el acta de defunción...

-Detalle paso a paso el protocolo cuando una persona fallece en domicilio por sospecha de COVID-19.

-¿Cómo se aseguran que el fallecido tuvo o no COVID-19 para llevar un registro? ¿Quién hace estas pruebas?