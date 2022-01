Esperanzas de cambio. Hace un año, varios sectores mantenían altas expectativas por el inicio del 2021, debido a que el año 2020 había sido muy duro por la llegada de la pandemia y los golpes que dio la misma; hoy se vive un escenario similar pero con algo de escepticismo porque dicen sentirse desilusionados por lo vivido en los últimos 12 meses.

El año inició con la esperanza de un plan de vacunación que con el pasar de los días se cayó en pedazos por la corrupción como por ejemplo una lista VIP, enfermeras que no insertaban las dosis y fingían inocular a los ciudadanos, sumado a eso, que no había un número exacto de las dosis adquiridas.

Paralelo a ello, las carencias en los hospitales agudizaron tanto así, que aún presentan escasez no solo en la falta de medicamentos y equipos sino en insumos para atenciones básicas y qué decir de los cuidados complejos en casa de salud de tercer nivel.

Esta situación motivó al vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, a iniciar un “análisis de la situación de los hospitales”, con visitas sorpresas, inspecciones e informes, desde el segundo día de haber sido posesionado. No obstante, el último recorrido anunciado fue el 9 de septiembre cuando “evaluó las unidades hospitalarias de Santa Elena”.

Ricardo Grunauer, especialista en salud pública y administración, enfatiza que más allá de que exista o no pandemia el servicio de la salud pública y de la seguridad social debe ser cambiado a un modelo preventivo y no dedicado a curar enfermos. Reitera que si no hay salud, no pueden desencadenarse más aspectos positivos en la vida de las personas.

“Es tan importante tejer un esquema del médico de familia para que pueda atender a una comunidad desde su consultorio y de ahí referirlos a una casa de salud según el nivel que corresponda para eso se necesita voluntad política y recursos para así no colapsar el sistema con enfermedades”.

Grunauer espera que el abastecimiento de medicinas e insumos sea resuelto en este 2022, así también que las autoridades de salud tengan un manejo responsable de la vigilancia epidemiológica para evitar la propagación de la variante ómicron y próximas variantes.

Jackelinne Sánchez, universitaria de 20 años, teme por el confinamiento y que repitan las restricciones dadas en 2020 e inicios de 2021.

“El volver a estar en casa encerrada con el temor de que la COVID 19 nos vuelva a arrebatar tantas cosas me preocupa, quisiera que esta pandemia se termine pronto”.

Aunque no se ha decretado grandes restricciones o confinamientos, las exigencias de portar el carné de vacunación y la obligatoriedad no alejan la sombra de volver a un estado de excepción por un crecimiento de casos.

Sin embargo, el 2021 también estuvo marcado de tragedias dentro de los centros de reclusión. En este año se contabilizó hasta el 1 de diciembre 329 víctimas dentro de cinco masacres en las cárceles del país.

Fue por esta misma situación que el presidente Guillermo Lasso decretó dos estados de excepción: uno para las cárceles y otro para 9 provincias. Ninguna de las dos medidas detuvo las muertes violentas ni tampoco incrementó la seguridad ciudadana.

Juan José Hidalgo, abogado criminalista, identifica que las decisiones adoptadas por el Gobierno “funcionaron a medias y más por la voluntad de los presos que por las acciones que ejerció el Estado sobre las cárceles”. Hidalgo no cree que las acciones ejecutadas durante las declaratorias tuvieron algún impacto en los problemas de fondo como el hacinamiento y la corrupción.

No obstante, destaca la creación de la comisión de expertos internacionales para la pacificación y el diálogo, debido a que era una tarea urgente para garantizar seguridad.

Por otro lado, las mejoras en la economía no desaparecen de los pedidos ciudadanos, las personas que conversaron con Diario EXPRESO coincidieron en que esperaron del 2021 un cambio en lo laboral más aún con el avance de la vacunación y el abandono del confinamiento total pero que fueron decepcionados con la realidad.

“Trabajo, fuentes de empleo, mayor estabilidad, que las cosas no suban de precio” eso es lo que espero para mi familia en 2022”, reitera Consuelo Núñez, ama de casa que trabaja 8 horas sin estar afiliada a la seguridad social.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la pobreza en Ecuador se ubicó en el 32,2% en el primer semestre del año y en el área rural alcanza el 47,9 %.

CRONOLOGÍA

20/01/2021

Llegada del primer lote de vacunas Pfizer al país, dosis planificadas para la fase 0 de vacunación.

09/03/2021

El ministro de Salud de ese entonces, Rodolfo Farfán, señaló que no revelará los nombres de los vacunados tras el descubrimiento de un listado VIP.

23/03/2021

El presidente Moreno dijo que el plan de vacunación solo “existía” en la cabeza del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.

19/06/2021

Se presentó la plataforma Vacunómetro.

Decisiones económicas

En Ecuador entró en vigor la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que contiene una serie de reformas fiscales propuestas por el presidente Guillermo Lasso y busca una recaudación de 1.900 millones de dólares en los próximos tres años.

El suplemento fiscal era requerido para próximos desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como la continuidad de las enmiendas que el primer mandatario acordó con la entidad multilateral tras llegar al poder en mayo pasado.

El jefe de Estado anunció también la reducción progresiva el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) con cuatro rebajas de 0,25 punto porcentual por trimestre en 2022. A final este nuevo año se bajará a una tasa del 4 %.

Todos esperamos que el 2022 sea mucho mejor, pero tampoco veo que la cosa vaya a mejorar. Económicamente no le veo una mejoría y en el tema de salud tampoco y eso es la clave”.



Ivonne Vallejo

​Taxista

Primero que se acabe de por sí la pandemia y que para el 2022 todos tengamos oportunidades de trabajo, la situación es muy difícil en muchos aspectos y hay que hacer muchos correctivos”.



Lungardo Mieles

​Trabajador de un centro comercial

Yo quiero en este 2022 que cambie todo, primero que el presidente Guillermo Lasso cumpla lo que prometió en campaña, estamos sobreviviendo porque la delincuencia parece que es incontrolable. Me siento decepcionada.



Zoila Escudero

​Madre

Me gustaría que cambie la seguridad que tuvimos en 2021, hay mucha delincuencia, quisiera que se vaya la pandemia pero eso no se puede, sale de nuestras manos”.



Alfredo Castro

​Comerciante

El servicio hospitalario público y del seguro es terrible. Yo he gastado en una semana $ 25 diarios, no hay gasa, alcohol. No puede seguir esto en el 2022, vamos a enfermarnos más”.



María García Cordero

​Madre

Que por favor consigan medicinas, hay gente que está muriendo de tanto esperar, se pueden paralizar otras cosas pero no la salud ahora peor con la pandemia, es urgente para 2022”



Scarlet Ricaurte

​Estudiante

Que este año sea de paz y prosperidad, diferente al 2021, que no nos destruyamos los unos a los otros. Trabajemos juntos por tener un mejor Ecuador porque esta tierra es de todos nosotros”.



Hugo Alonso

​Albañil

Quiero que cambie todo. Que haya trabajo, hubo mucha matanza, muchos muertos, cosas feas e inimaginables que no debieron suceder, quisiera un 2022 en el que pueda andar tranquila por la calle con mi familia”.



Mariana Castillo

​Madre

Quisiera que ya no haya pandemia, pero eso sale de nuestras manos, pero en 2022 quiero más seguridad en el país en todos los aspectos, trabajo y que ya no haya corrupción”.



Jonathan Parrales

​Estudiante

En 2022 hay que mejorar el sistema de salud. Tantos años sacándome el aire para rogarle al IESS que me atienda y luego me dice que no hay medicinas y que si quiero vivir que compre”.

​ Santo Campuzano

​Paciente de enfermedad catastrófica