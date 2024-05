Sedimentos y erosión acechan la generación de electricidad

Los problemas en la obra más cara del correísmo, la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (3.300 millones de dólares), están quedando en evidencia, y con más fuerza en las intervenciones casi diarias del ministro encargado de Energía, Roberto Luque.

La primera fue a finales de abril, al inicio de los apagones, cuando dijo que había una alta concentración de sedimentos y que se vieron en la necesidad de parar operaciones por 12 horas.

La más reciente fue la semana anterior, para explicar que ahora tienen la disciplina de verificar cada 15 minutos el funcionamiento de la megaconstrucción para evitar daños.

“Estamos teniendo muchas interrupciones en esta central. En 2024 vamos seis veces y en estas últimas semanas algunas de ellas... Resulta que (los sedimentos) se estaban pasando del límite. Para que las turbinas no sufran daños, lo responsable es cerrar”, expuso Luque.

Es decir, que esta infraestructura, que abastece el 25 % de electricidad a Ecuador, peligra. Y si se llega a dañar, la crisis energética actual puede recrudecerse.

En 2023, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) anunció que había concluido la etapa cero de un sistema de obras de protección para evitar que la erosión regresiva del río Coca llegue a las obras de captación de agua de la central hidroeléctrica. Aquello costó más de 14 millones de dólares.

Sin embargo, ese no es el único rubro invertido. Desde 2020, poco después de la caída de la cascada San Rafael, se han destinado 27,77 millones de dólares para enfrentar la problemática.

Diario EXPRESO solicitó a Celec una entrevista con los responsables de dichos trabajos, para que expliquen por qué las obras implementadas no están cumpliendo con su objetivo y también para conocer el estado real de la central hidroeléctrica.

Pero hasta el cierre de esta edición no se concedió la entrevista. Justificaron que debido a la emergencia declarada, necesitan contar con la autorización del Ministerio de Energía para entregar datos sobre el tema.

Sistema de protección. A 1,2 km de las obras de captación de agua de la hidroeléctrica, se localiza debajo de las rocas que se observan en la foto, los pilotes señalados en el gráfico anterior. CARLOS KLINGER

Prevención. Expertos consideran que la falta de políticas de gestión de sedimentos profundizará la crisis energética de Ecuador.

No obstante, según el último reporte de monitoreo del proceso de erosión del cauce y márgenes del río Coca, el frente de erosión se localiza a 7,3 kilómetros de las obras de captación. Pero se ha identificado que hay erosión en otros cuerpos de agua cercanos en la zona.

“Se presentan fuertes cambios. En el río Loco la erosión afectó el curso anterior del río y ahora descarga en el cauce del río Coca, por lo que hay incremento de la pendiente y puede generar mayor erosión regresiva, lo cual pone en riesgo las instalaciones petroleras y la infraestructura vial... En el río Malo se observa erosión regresiva local creciente... Los deslizamientos en la confluencia con el río Coca hacen inminente un avance en el corto plazo”, se indica en el documento.

El ingeniero geotécnico Vladimir Játiva explica los daños que pueden causar los sedimentos: “una abrasión en las aspas de las turbinas (que agitan el agua para generar energía y posteriormente electricidad) y eso empieza a desarrollar canales. Desarmar una turbina para repararla y volver a colocarla lleva mucho tiempo y costo”.

Turbina. Una de las piezas que pueden sufrir daños por el ingreso de sedimentos a la infraestructura. CARLOS KLINGER

Por ello, destaca que no solo se debe llamar a quienes ejecutaron las obras, sino a quienes hicieron los estudios previos a la construcción de la hidroeléctrica, pues debieron estimar las distintas variables a futuro.

"Hay pérdidas millonarias porque no ha habido una buena planificación y el grave problema erossivo que sigue avanzando terminan depositando los sedimentos frente a la casa de máquinas y así no podrán sacar el agua para generar la electricidad. Esto no va a pasar mañana, pero en el transcurso de varios meses puede suceder".

De su lado, Carolina Bernal, doctora en Geología Ambiental, enfatiza que en Ecuador no hay un estudio que permita identificar los fenómenos en su territorio. Una falencia muy grande, tomando en cuenta que el país tiene un “contexto geodinámico” y que este debe ser un punto de partida para las políticas de corto, mediano y largo alcance.

“No podemos apostarle a un solo tipo de generación de energía, sí, hay que apagar los incendios por la urgencia de evitar apagones pero se necesita pensar en otras fuentes de generación de energía en el mediano y el largo plazo” apuntó.

Casa de máquinas. En este lugar se recepta la energía que se extrae de la fuerza del agua para convertirla en electricidad y de ahí distribuirla en el país. Carlos Klinger

Bernal advierte que no solo Coca Codo Sinclair debe tener una correcta gestión de sedimentos, sino todas las obras, para que se garantice el eficiente desempeño y, a la par, el tiempo de vida útil de estas megainfraestructuras. "hacer esto no cuesta tres centavos, pero si no se atiende será mucho peor de lo que imaginamos".

La situación

El problema. Ecuador no desarrolló en su historia de generación de electricidad una política de control de sedimentos. Los expertos instan al Ministerio de Ambiente y Gestión de Riesgos a participar también, para llevar un control y manejo de las cuencas hidroenergéticas e hidrográficas. Recomiendan ayuda internacional en este tema.

La promesa . El sistema de protección de la erosión regresiva del río Coca, que se inició a finales de 2022 y terminó en septiembre de 2023, tenía la finalidad de soportar la crecida del nivel de agua de hasta 20 años. Y que con los trabajos no llegara la erosión a las obras de captación. Se planificó también realizar obras complementarias, que no han sido socializadas.

Historial. De acuerdo con los informes del ministro Luque, entre 2019 y 2023 había un promedio de siete restricciones de operaciones por año en Coca Codo Sinclair. En 2019 y 2020 solo hubo tres paralizaciones. En 2021 ocurrió una vez, en 2022 fueron diez, en 2023 fueron nueve y en lo que va del 2024 en seis ocasiones

