Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

El bloqueo interrumpió el tránsito.
El bloqueo interrumpió el tránsito.Gloria Taco

Saquisilí: cierre de vía por Jatarishun termina en enfrentamiento con militares

Alrededor de 10 personas habrían sido detenidas por las Fuerzas Armadas, según denuncio el MICC

La noche del lunes 22 de septiembre, alrededor de las 21:00, integrantes de la organización indígena Jatarishun cerraron la vía de ingreso al cantón Saquisilí, en Cotopaxi. El bloqueo interrumpió el tránsito en el eje que conecta Latacunga con Ambato, considerado un corredor estratégico para el comercio regional.

Ante esta situación, efectivos militares de la Brigada de Fuerzas Especiales N.º 9 Patria acudieron al lugar para despejar la vía. Según el reporte oficial, se produjo un enfrentamiento entre manifestantes y personal uniformado.

El coronel Walter Machado, comandante de la Brigada Patria, explicó que las Fuerzas Armadas mantienen operaciones de seguridad en apoyo a la Policía Nacional con el objetivo de garantizar la libre movilidad y la seguridad ciudadana. “Cuando llegamos al lugar nos encontramos con aproximadamente 150 personas causando desmanes, quemando llantas e incitando a la violencia. A pesar de ello, las Fuerzas Armadas siempre respetan los derechos humanos y velan por la integridad de la población y sus recursos”, señaló Machado.

suspensión de clases

Paro nacional Ecuador: Educación suspendió clases presenciales en estos 11 lugares

Leer más

El coronel Machado aseguró que, tras las operaciones de control, la carretera quedó habilitada: “La vía Latacunga–Ambato se encuentra operativa gracias al trabajo de nuestro personal profesional, garantizando así el flujo económico y comercial del país”.

RELACIONADAS

Denuncias del movimiento indígena

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) difundió un comunicado en el que denunció lo ocurrido en Saquisilí como un acto de represión. Según el pronunciamiento, más de diez manifestantes fueron detenidos y al menos siete lograron escapar, entre ellos una mujer. El texto asegura que incluso se efectuaron disparos contra vehículos de la población.

“Esto es un atentado directo contra la protesta social y el derecho a la resistencia. El gobierno de Daniel Noboa criminaliza y persigue al pueblo organizado, demostrando una vez más su carácter autoritario y represivo”, señaló el comunicado.

RELACIONADAS

El MICC responsabilizó al Ejecutivo de utilizar a las Fuerzas Armadas para perseguir a los sectores sociales en lugar de enfrentar al crimen organizado y las bandas delincuenciales. También llamó a organismos de derechos humanos a intervenir para frenar lo que consideran una persecución política.

Hasta el momento no se registran cierres viales en el cantón Latacunga y las clases presenciales continúan suspendidas en las instituciones educativas del cantón.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Paro nacional Ecuador: así cubre la prensa mundial las protestas contra Daniel Noboa

  2. Así están las vías de Quito este 23 de septiembre de 2025

  3. Directv: Agenda deportiva para el martes 23 de septiembre

  4. Asamblea General de la ONU 2025: Discursos clave y desafíos globales en Nueva York

  5. Fuertes lluvias en Quito dejan deslizamientos, socavones y rescates de emergencia

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  3. ¿Quién era Javier Bolaños, el funcionario municipal asesinado en Durán?

  4. Diego Londoño fue visto en Perú: la historia detrás del TikTok viral de Amy Solano

  5. ¿Qué pasó con el video de Catrina Sauvage? Ella afirma que fue una "estrategia"

Te recomendamos