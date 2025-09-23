Expreso
Bloqueo de vías en Ecuador por el paro nacional de septiembre 2025.
Paro nacional Ecuador 2025: ¿Revisa en tiempo real cuáles son las vías cerradas?

Estas interrupciones ocurren en un contexto de estado de excepción y toque de queda vigente en varias provincias

El paro nacional indefinido impulsado por organizaciones indígenas y sociales, como medida de protesta contra la eliminación del subsidio al diésel, continúa generando complicaciones en el tránsito vehicular en varias provincias del país. Este martes 23 de septiembre, los bloqueos se concentran principalmente en la región Sierra, donde la movilización ha cobrado mayor fuerza.

En la provincia de Imbabura, el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 reporta al menos cinco vías completamente cerradas debido a la presencia de manifestantes. El informe más reciente, actualizado a las 06:00, detalla puntos específicos donde el tránsito está interrumpido.

Zonas afectadas por bloqueos en Imbabura:

  • Otavalo – Quiroga: Cierre total a la altura del puente sobre el río Blanco.
  • Otavalo – Atuntaqui: Inhabilitada por completo debido a concentraciones de manifestantes.
  • Natabuela – San Roque: Cerrada en las inmediaciones del semáforo de Natabuela.
  • Otavalo – Cajas: Bloqueos en sectores como Quichinche, Eugenio Espejo, San Rafael, Caluquí y Pijal.
  • Otavalo – Cotacachi (E35): Cerrada en ambos sentidos en los sectores de Cotacachi, Ilumán y Peguche.
Detenidos por el paro nacional

Otavalo e Imbabura: 24 detenidos y dos heridos durante el paro nacional en Ecuador

Estas interrupciones ocurren en un contexto de estado de excepción y toque de queda vigente en varias provincias, decretados por el presidente Daniel Noboa como respuesta a la crisis social.

Aunque la protesta ha tenido menor impacto en zonas de la Amazonía y en ciertos sectores urbanos, otras provincias de la Sierra empiezan a registrar afectaciones viales. En la región Costa, las actividades se desarrollan con cierta normalidad, pero las autoridades se mantienen alertas ante posibles nuevas adhesiones a la protesta.

¿Dónde consultar del estado de las vías en tiempo real?

Para conocer en tiempo real qué carreteras están habilitadas, cerradas o con paso restringido, la ciudadanía puede consultar el portal del ECU 911: https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/.

