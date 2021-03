Samborondón solo tendrá restricción por placas en el feriado

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Samborondón resolvió acogerse a las medidas anunciadas por el COE nacional con respecto a la restricción durante el feriado, pero no prohibirá la movilidad vehicular de sus habitantes después de las 19:00 ni cerrará comercios a las 16:00 como lo ha hecho Guayaquil.

"El tema de la restricción la discutimos y por el momento vamos a desplegar todos los equipos de Policía, Bomberos, agentes de Tránsito para que se cumplan los protocolos que tenemos actualmente. Se va a controlar los aforos, que la gente no se relaje, que en las casas que no hayan aglomeraciones ni fiestas privadas o clandestinas para lo cual un equipo liderado por el Municipio hará los controles correspondientes. Por ahora haremos eso", aseguró el alcalde Juan José Yúnez.

Con respecto a las flexibilidad de la movilidad de personas que trabajan en Samborondón pero que deben entrar a Guayaquil fuera del horario permitido (19:00), Yúnez aseguró que deberán ponerse de acuerdo para que puedan ingresar a la ciudad vecina después de su jornada laboral. "Es cuestión de cada comercio, de cada local, organizarse de tal forma en que se puedan movilizar fuera de los horarios que sean diferentes en Guayaquil con respecto a Samborondón"

Tampoco se cerrarán los comercios, restaurantes u oficinas luego de las 16:00 como lo ha dispuesto el COE de Guayaquil.

Sin embargo, Yúnez aclaró que tras el feriado volverán a analizar las cifras, que ya registran un alza de casos, para ver si toman o no medidas más restrictivas de cara a las elecciones del 11 de abril. "En los hospitales y clínicas privadas que hay en Samborondón ya no hay camas UCI. Así mismo en nuestro centro de atención temprana tenemos un 50 % de incremento de los casos que estamos atendiendo y ha habido un incremento de traslados de las ambulancias de Bomberos a los diferentes centros de salud".

Las medidas impuestas por Samborondón son:

Considerando que la vía a Samborondón (E-40) es parte del eje vial estatal se hará cumplir la restricción vehicular exigida por el COE nacional: jueves 1 de abril, a partir del medio día, solo circularán carros placa PAR. Viernes 2 de abril, durante todo el día, solo circularán carros placa IMPAR. Sábado 3 de abril, durante todo el día, solo circularán carros placa PAR y el domingo 4 de abril, durante todo el día, solo circularán carros placa IMPAR.

Las medidas de restricción no se aplicarán para personas que requieran movilizarse y pertenezcan a sectores productivos. Sus habilitantes serán: credenciales, guías de remisión, RUC y RISE.

Disponer la movilización de la primera línea de todos los organismos de control: Policía, Bomberos, Comisaría, CTE, etc, con la finalidad de intensificar los controles de las normas que rigen en el cantón: aforos, distanciamientos, etc.

Queda prohibida la venta de alcohol en cualquier tipo de comercio a partir de las 18:00 del jueves hasta el 10 de abril.

Los comercios seguirán atendiendo en los horarios establecidos por la ordenanza para la prevención de la COVID-19 en el cantón Samborondón.

Continúa la prohibición de apertura de bares, discotecas, centros nocturnos y suspendidos los espectáculos tanto públicos como privados.

Cines y teatros funcionarán con el 50 % del aforo del jueves 1 al 10 de abril.

Se suspenden los vacacionales.

Las áreas sociales de las urbanizaciones continuarán funcionando de acuerdo a lo resuelto por el COE cantonal. Se permite su utilización , pero se prohíben los eventos (matrimonios, bautizos, primeras comuniones, fiestas y similares) en dichas áreas.

Se mantendrá cerrada la playa El Encanto los días viernes 2 de abril al domingo 4 de abril.

Con respecto a las vacunas, el alcalde Yúnez pidió al ministro de Salud, Mauro Falconí, que les envíen vacunas para el personal de primera línea y que también firmen con ellos un convenio similar al de Guayaquil.

"No podemos seguir encerrándonos, no podemos seguir viviendo así. Necesitamos vacunarnos. Yo he puesto a disposición el equipo de logística de Samborondón, tenemos el mejor centro de vacunación del Ecuador aquí en Samborondón y no puede ser que se vacune. Mientras en otros lugares se vacunan 300 – 400 personas diarias, aquí tenemos una capacidad de vacunar hasta 3.500 personas diarias que ya se ha hecho en la UEES. No puede ser que en esta fase uno los policías, bomberos, recolectores de basura y demás sigan sin vacunarse cuando en el momento más duro de la pandemia era los que estaban en primera línea", señaló.