Guayaquil: ¿Tienes dudas sobre las nuevas restricciones? Te las despejamos

Este 30 de marzo, el COE Cantonal de Guayaquil emitió nuevas restricciones para reducir el ritmo de contagios y muertes por covid-19 en el Puerto Principal, entre esas, el cierre de las oficinas y comercios, públicos y privados, a las 16:00; y emitió prohibición para rodar a los vehículos particulares de 19:00 a 05:00 del día siguiente. La aplicación de estas medidas inicia este 31 de marzo.

Aquello significa que después de las 19:00 los vehículos particulares, que rueden en la ciudad, deben justificar estar fuera de casa.

¿Quiénes sí pueden circular después de esa hora?

La mañana de este 31 de marzo, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri y el gerente de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), Vicente Taiano, junto a otras autoridades, en rueda de prensa precisaron detalles sobre las medidas. Taiano indicó que sólo los trabajadores de primera línea pueden hacerlo. Trabajadores como personal médico, de alimentación, de entrega de comida a domicilio, periodista, policías, quienes se movilizan hacia el aeropuerto, agentes y otros de logísticas esenciales.

Para probar que sí estás exento de esta medida, no necesitas mostrar salvoconducto, sino que sólo basta con mostrarle a los agentes tu credencial que garantice que trabajas en un área esencial.

¿Qué pasa si sales en tu carro después de las 19:00 y no justificas aquello?

Por el incumplimiento de esta medida no hay sanciones económicas, pero tu carro será retenido por los agentes y será entregado tras realizar un trámite de ley. Mientras tanto deberás pagar el bodegaje del vehículo, que puede ser de 6 a 8 dólares el día.

Cabe indicar que no se trata de un estado de excepción y por lo tanto no es una figura de toque de queda. Entonces no queda restringida la movilidad de las personas. Es decir, si debes ir a la tienda a comparar o visitar a algún familiar, no podrás ir en tu carro, pero sí podrás caminar con libertad o ir en bicicleta (vehículo no restringido).

Estas medidas son locales, es decir, sólo se aplican para Guayaquil. Sin embargo, el COE Nacional también ha emitido restricciones que debes tomar el cuenta si piensas viajar a otra ciudad o si vives en Guayaquil y trabajas en Salinas, Santa Elena u otro cantón.

Desde mañana jueves 1 de abril se aplicará la restricción vehicular por el último dígito de placa en las carreteras de todo el país. El jueves podrán circular las placas terminadas en número par, el viernes los que terminan en impar, el sábado par, nuevamente, y el domingo de nuevo impar.

El transporte intra e interprovincial se sumó a la restricción vehicular por último dígito de la placa, quienes deben operar con el 75 % de su aforo.

¿Qué pasa con el transporte público?

La Metrovía, los buses y taxis podrán operar de forma regular, en sus horarios habituales. Las autoridades mencionaron que no han reducido el horario del transporte público para evitar aglomeraciones.

¿Habrá entrega de comida a domicilio?

Si bien el comercio se paraliza a las 16:00, las cadenas de comida pueden seguir operando después de ese horario, pero sólo con entrega a domicilio. Así mismo podrán seguir operando con normalidad las farmacias y supermercados en su horario habitual.