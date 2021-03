La larga espera por camas de UCI vuelve a ser una realidad

Ha vuelto el calvario para encontrar una cama de cuidados intensivos en un hospital que vivió Guayaquil en marzo de 2020. Esa desesperación por atención médica se reflejaba ayer en la cara de Samantha Trujillo, quien hacía varias llamadas desde los exteriores del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil en busca de internar a una tía con diabetes que se contagió de COVID-19.

“Llevo varios días dando vueltas por varios hospitales, pero no hay lugar. No quiero que mi tía se me muera en la casa”, manifestó ayer a este Diario.

Y es que las salas de cuidados intensivos de este y todos los hospitales de la ciudad están al 100 % según estadísticas de la Mesa Técnica de Salud, situación de la que ya venía hablando EXPRESO desde finales de enero. Hasta el fin de semana al menos 50 personas estaban en lista de espera para recibir una cama.

“Cuando una o dos camas se desocupan, inmediatamente son ocupadas por un número importante de pacientes que están a la espera de esa desocupación que se produjo. Esto es un indicador de la magnitud del problema”, dijo el domingo el doctor Carlos Farhat, epidemiólogo de la Mesa Técnica de Salud del Municipio de Guayaquil.

En el hospital Los Ceibos se vive un panorama parecido. Nelly Bravo esperaba ayer afuera de esta casa de salud, donde estaba internado su esposo.

Estaba tranquila y sentada en los exteriores del hospital, pero aseguró que esa escena le hacía recordar lo que sus familiares vivieron hace un año, cuando el hermano de su esposo falleció por el virus, en su domicilio.

Mientras este Diario estaba conversando con Nelly, tres guardias de dicha casa de salud informaron que necesitaba una autorización para conversar con la señora, a pesar de que el tema a tratar no tuviera relación con dicha casa de salud. Algo parecido sucedió con otra periodista.

Andrea Silva, del Departamento de Comunicación del hospital, informó que los guardias tienen directrices del hospital de no permitir que la prensa, sin autorización, entreviste a los familiares de los pacientes que están ingresados. Sin embargo, pese a que se intentó pedir dicho permiso, los guardias le advirtieron a una de las periodistas que no podía estar allí.

En los hospitales del Ministerio de Salud, como en el Guasmo Sur, han aumentado ya una sala extra para pacientes COVID y en el Luis Vernaza también han ampliado espacios para abastecer la atención.

El número de los fallecidos por la COVID-19 y de los entierros también ha aumentado. Según el matemático Juan José Illingworth, hasta el 29 de marzo 1.655 personas habían sido enterradas en los cementerios de la ciudad, a diferencia de los 1.411 sepelios de febrero y los 1.421 de mayo del año pasado.

El COE de Guayaquil aseguró que las estadísticas de muertes por COVID han pasado de 17 a 20 en los últimos días.

Restricción vehicular desde las 7 de la noche

Debido a la situación “sumamente crítica” de Guayaquil, la alcaldesa Cynthia Viteri aseguró ayer que le pediría al COE nacional que le permita extender la restricción vehicular y paralizar el trabajo presencial desde las 16:00, y que el tema ya había sido conversado con el presidente Lenín Moreno

Por la tarde, el Comité cantonal emitió una nueva resolución en la que determinó que el horario de operación comercial y de oficinas públicas y privadas sería hasta las 16:00 y que la restricción de la circulación vehicular privada se aplicaría de 19:00 a 05:00 del siguiente día, con varias excepciones.

Las medidas empiezan a regir desde las 00:00 de hoy 31 de marzo y se aplicarán hasta el próximo 10 de abril, un día antes de las elecciones presidenciales de segunda vuelta.