Viteri: "Vamos a pedir al COE que Guayaquil esté en su casa a las 6 de la tarde"

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, aseguró la mañana de este 30 de marzo que pedirá al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional que la jornada laboral en la ciudad se termine a las 16:00 para que todos puedan estar en su casa antes de las 18:00, con el objetivo de restringir la movilidad y disminuir los contagios de COVID-19.

"El COE nacional señaló que cada cantón que tenga dificultades o que vea disparados sus números en transmisiones o muertes podía solicitar horarios distintos, por ejemplo, en materia laboral. Nosotros lo vamos a hacer. ¿Cuál es la nueva medida que le vamos a plantear al COE nacional que nos la debe aceptar? Que nosotros debemos trabajar solo hasta las 4 de la tarde. A partir de las 4 de la tarde todo el mundo se va a casa, a partir de las 6, no hay carros en las calles. Eso hasta el siguiente día a las 6 de la mañana", aseguró Viteri en una entrevista con Ecuavisa.

Viteri: "La situación que estamos viviendo es sumamente crítica" Leer más

Según la alcaldesa, esta medida ya la conversó ayer con el presidente Lenín Moreno, quien le recomendó que eleve la consulta al Comité nacional. "Esto, tratando de que los negocios no quiebren, de que la gente no pierda sus empleos, de que puedan conservarlos, y de que volvamos a tener una sola idea en la mente: vivir y comer. No hay otra", agregó.

Los horarios a los que la alcaldesa se refiere, dijo, no implican a médicos, al sector alimenticio, ni ninguna área estratégica como la movilidad de la gente respecto de transporte público, recolección de basura, mercados, etc. "La gente tiene que estar segura de que habrá todo eso. Va a haber comida, los mercados van a seguir trabajando en los horarios permitidos, abastecidos, la basura recogida, el agua potable en sus casas", mencionó.

Un día antes la alcaldesa había advertido que la situación de la ciudad era "sumamente crítica" y que la cifra de muertos no "paraban de subir". Un promedio de 20 fallecimientos al día por la COVID-19 ha registrado Guayaquil en los últimos días, mientras que en los hospitales hay listas de espera de hasta 50 personas para utilizar una cama de cuidados intensivos.

El colapso hospitalario que no se ha querido prevenir Leer más

Con respecto al convenio firmado con el Ministerio de Salud, Viteri afirmó que esta semana deberían llegar las primeras vacunas para que se empiece a inocular cuanto antes. "Debo ser clara: ningún plan en Guayaquil va a funcionar si no tenemos vacunas. Nosotros estamos listos".

"Todo el Ecuador necesita ser vacunado, cada ciudad tiene su alcalde y cada alcalde pelea por sus vacunas y en Guayaquil lo hemos venido haciendo permanentemente. Y créeme que esta semana, llamando todos los días ministro, sabré cuantas vacunas vendrán", dijo.

Las medidas, tras aprobarse, regirán por 10 días y de ahí dependerá "de la temperatura que nos dé termómetro semanal, del informe epidemiológico de la ciudad. Si están bien las personas, se abren las medidas, si las personas se enferman, todos a casa".