Escenario. La Comisión del Derecho a la Salud mocionó para convocar a comparecer al ministro de Salud, José Rúales. Esta no se aprobó

Una comparecencia encargada. El ministro de Salud, José Rúales, no compareció ante la Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea por su condición de médica. Así lo justificó mediante oficio, en el que detalló que padece un trauma cervical que lo mantendrá , según un certificado médico, en tratamiento y reposo médico hasta el 24 de octubre próximo.

En su lugar compareció la ministra de Salud subrogante, María Gabriela Aguiñaga, quien, entre otras cosas, informó la situación actual de la deuda que mantiene el Ministerio de Salud Pública (MSP) con los prestadores externos, como avanza la apertura de los Hospitales de Bahía de Caráquez y Pedernales y la tasa de mortalidad de niños con cáncer.

Previo a la intervención de Aguiñaga, la legisladora por Manabí, Luisa Gonzáles, calificó como una "burla" la ausencia del titular de la cartera de Salud y presentó una moción para convocar, pese al justificativo dado, al ministro José Rúales a comparecer ante la Asamblea. Sin embargo, este pedido no contó los votos suficientes.

Al continuar con su intervención, Salud presentó cifras sobre la deuda que arrastra, desde 2011, el Ministerio de Salud con los prestadores externos. Son alrededor de 700 millones de dólares lo que se adeuda, explicó la funcionaria delegada y detalló que para reducir el número de derivaciones a unidades médicas externas a la red de salud pública, se ha establecido una estrategia, como una alianza pública-privada para incrementar las unidades de diálisis, como también la repotenciación tres nuevos hospitales.

Para Gonzáles, la respuestas de Aguiñaga no esclarecieron las dudas de la Comisión. Cuestionó a la cartera de Salud por las medidas que se han implementado para reducir el gasto en derivaciones: ¿Dónde están las medidas para reducir las derivaciones? Una vez más no hay solución. Vamos para dos años en esta mesa y no hay respuestas".

Gonzáles fue muy incisiva al solicitar el listado de prestadores externos avalados por el Ministerio de Salud Pública a Aguiñaga, debido a que, según su declaración, la cartera de Estado calificó, el 13 de mayo de 2022, al Grupo Zoldán como prestador médico pese a las medidas cautelares que se impusieron en su contra por corrupción. "¿Cómo se califican a las clínicas cuyos miembros son prófugos de la justicia?", preguntó Gonzáles.

Según Aguiñaga, el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó una denuncia contra el grupo Zoldán ante la Fiscalía, quien ha prestado sus servicios médicos a la red de salud pública desde 2019. Asimismo, refirió que presentaran la denuncia hecha ante el comisionado junto a un informe que realiza la cartera sobre la participación del grupo Zoldán en el MSP.

En su intervención, Aguiñaga puntualizó que el Hospital de Bahía de Caráquez y Pedernales, serán entregados para su apertura el próximo 23 de mayo de 2023. En la construcción y equipamiento de estas unidades médicas, la funcionaria detalló que se han invertido aproximadamente 44 millones de dólares en cada una. Sobre el Hospital de Durán, Aguiñaga explicó que el próximo 16 de octubre iniciaran las atenciones en una primera fase. En esta casa de salud, el MSP destinó 67 millones de dólares para su construcción. Agregó que para repotenciar la atención médica a nivel nacional, la cartera de Salud adjudicó 3.946 plazas para ampliar la contratación de personal médico y administrativo.

Sobre la muerte de 80 niños que padecían cáncer por la supuesta desatención en el los hospitales de la red de Salud Pública, Aguiñaga justificó, con fichas estadísticas y números cerrados, que la tasa de mortalidad de los pacientes oncológicos que se registra en Ecuador, se comporta de la misma manera en otros países del mundo. "La variación es chiquitita". Acotó que a la lista de 12 fármacos para pacientes oncológicos con los que cuenta la red de Salud Pública, se han incluido siete nuevos medicamentos.

Por su parte, Alfredo Ortega Maldonado, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), detalló en su comparecencia ante la Comisión de Derecho a la Salud que la seguridad social cuenta con 363 prestadores médicos externos calificados. A los que se les adeudaba $691 millones. De esta cifra, se han saldado, según el funcionario, $355 millones; quedando un rubro de 336 millones por pagar.

Previo al inicio de la comparecencia, el titular de la Comisión, Marcos Molina, propuso pedir a la Contraloría General del Estado el inicio de una auditoría "urgente" a la gestión de los vocales representante de los afiliados y prestadores del Seguro Social; Luis Clavijo y César Rodríguez, respectivamente. Para evitar, según Molina, la evasión de una posible responsabilidad civil o penal por las acciones tomadas durante los más de 10 años de gestión en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).