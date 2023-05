La campaña nacional de vacunación 'Por un Ecuador libre de poliomielitis, rubéola y sarampión' ha cubierto en tres semanas al 60 % de su población objetivo: 2'192.660 de los 3,7 millones de infantes comprendidos entre 1 y 12 años de edad. De esa cantidad de inmunizados, uno requirió atención médica por efectos adversos pero ya se encuentra bien, según informó el Ministerio de Salud Pública (MSP), este martes 23 de mayo.

La campaña de vacunación infantil cumple casi la mitad de su meta en dos semanas Leer más

A través de una rueda de prensa virtual, el viceministro de Vigilancia de la Salud Pública, Francisco Pérez, ratificó lo informado en la víspera a través de un comunicado de prensa: Un menor que recibió la dosis en una institución educativa de Quito sufrió convulsiones y debió ser llevado al hospital Baca Ortiz. En esa institución educativa recibieron las dosis 4.119 niños, acotó la Cartera de Estado.

Pérez, quien aseguró que el menor ya estaba bien de salud y se aprestaba a reintegrarse a la escuela, indicó que en este tipo de campañas masivas puede registrarse un caso por cada millón de vacunados. Y que esto también ocurrió en la campaña masiva contra la COVID-19.

La autoridad se refirió a este caso como un 'Esavi' (sigla de 'Evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización'), esto es, cualquier situación clínica (síntoma, hallazgo anormal o enfermedad) desfavorable y no intencionada que ocurre luego de la vacunación.

Son casos distintos o más severos que los efectos adversos esperados tras una vacuna, como son el dolor en el brazo o la irritación de la piel. Salud agregó que, según el fabricante del producto biológico que se está utilizando, "los Esavi grave se podrían presentar en una tasa de un caso por cada millón de dosis aplicadas".

Según los datos que tenemos al menos un centenar de niños ha tenido algún tipo de sintomatología relacionada con la vacunación a nivel nacional. Francisco Pérez

En todo caso, Pérez enfatizó que siempre estas reacciones tendrán un riesgo mucho menor para los infantes que el efecto que podrían tener las enfermedades que se buscan prevenir, en especial el sarampión y la poliomielitis. Esta última, que deja secuelas e incapacidad de por vida.

Proponen vacunar a 3,7 millones de niños contra sarampión, rubeola y poliomielitis Leer más

Pérez también se refirió a la renuencia de ciertos padres a vacunar a sus hijos. A su criterio, una de las razones de ello es que muchos son jóvenes que no tuvieron como compañeros de escuela o colegio a chicos que hubieran sufrido estas enfermedades, como ocurría en décadas pasadas, por lo cual no las conocen o no dimensionan su real importancia. A ello suma "la acometida de grupos antivacunas", aunque matizó que estos no conllevan mayor riesgo.

La campaña de vacunación 'Por un Ecuador libre de poliomielitis, rubéola y sarampión' se desarrolla en tres fases del 2 de mayo al 9 de julio. En la primera, hasta el 5 de junio, Salud vacunará 'in situ' a la población infantil de instituciones educativas y centros de cuidado infantil. En una segunda parte, habrá brigadas en vacunación puerta a puerta, para ubicar a niños que por su edad aún están en domicilios; y en la última etapa, del 26 de junio al 9 de julio, habrá un proceso de muestreo o verificación.

La vacunación tiene entre sus objetivos cubrir la brecha o reducción de la vacunación infantil, que Salud estima que ha llegado a un 30 % de la población infantil. Pueden recibirla los menores que no se han vacunado todavía o también quienes lo hicieron en su momento y ahora les servirá como refuerzo.