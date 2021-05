Salinas: “No puedo tener vacunadas a dos millones de personas”

El presidente Lenín Moreno dijo que espera poder dejar cuatro millones de dosis administradas, es decir, dos millones de vacunados. Sin embargo, hasta ahora solo ha sido posible aplicar algo más de un millón de dosis. El ministro de Salud habla con EXPRESO sobre la transición y los problemas con el plan gubernamental.

- El presidente Lenín Moreno dijo el martes que esperan para el fin del período haber puesto cuatro millones de vacunas, pero solo les faltan tres semanas. ¿Cómo van a lograr esto?

- El proceso de vacunación lo tomamos con 216.000 personas inoculadas el 8 de abril entre primeras y segundas dosis. Había vacunas, sí, lo que hicimos fue acelerar el proceso, hacerlo más dinámico. Nuestro propósito, de acuerdo con el ingreso de vacunas, es que tengamos cuatro millones hasta el 24 de mayo, con la meta de llegar a inocular (no vacunar, porque es diferente) a dos millones de personas.

- ¿Con dos dosis?

- Con una y dos dosis. Es decir, primeras y segundas dosis. No puedo tener vacunadas a dos millones de personas.

- El presidente dijo cuatro millones de dosis puestas...

- Me gustaría hacerlo, pero no me dan los tiempos por el número de días que tienen que esperar las personas para vacunarse con las segundas dosis, no van a llegar.

- ¿O sea que ese millón que hay ahora entre primeras y segundas dosis solo va a subir un millón más?

- Así es. Y dejaremos dos millones de dosis para que el gobierno que viene siga inoculando entre primeras y segundas dosis. En junio llegarán 932.650 dosis entre Pfizer y AstraZeneca. Ahí pueden seguir planificando su proyecto de 9 millones en 100 días. En julio van a llegar 6 millones de Covax y en agosto llegarán 4,6 millones de Pfizer. Todo esto ya está comprometido, pagado y planificado. Van a tener más de 10 millones de vacunas para aplicar.

- ¿Y por qué el presidente electo, Guillermo Lasso, ha dicho que no hay vacunas?

- Desconozco el tema. Nosotros estamos dando cifras. Es más, estamos trabajando con la mesa de transición y le estamos dando los datos oficiales para que ellos conozcan la situación y vayan planificando. Estamos trabajando muy bien, tenemos una buena articulación. Ahora están reuniéndose con el equipo del plan de vacunación, ya nos reunimos con la ministra (de Salud designada por Lasso, Ximena Garzón) en dos ocasiones, con el vicepresidente electo en tres ocasiones. Incluso el doctor (Alfredo) Borrero visitó un punto de vacunación en la UDLA en Quito. Les hemos dicho que hay problemas con la data, Ecuador no tiene data real. El INEC dice que hay 1,3 millones de adultos mayores, pero no saben dónde están, dónde viven, si viven o mueren, no tenemos un número de teléfono. Por eso hemos enviado personal a territorio a registrar.

- ¿Han sido transparentes?

- Sí, les hemos dicho cuáles son nuestras debilidades y fortalezas. Les hemos dicho que en los centros de salud no van a tener flujo para abrir un punto de vacunación, que abran colegios, universidades y parques. Ellos han recibido esto y han cambiado su decisión de abrir centros de salud.

- ¿Entonces cree que el presidente electo no está informado de lo que están haciendo?

- No tengo idea, realmente no me quiero meter en esos puntos, pero sí le digo que la mesa de transición, en lo que me compete, ha tenido excelente coordinación. Le hemos dado toda la información para que ellos puedan avanzar.

- El presidente Moreno dijo también que no había plan de vacunación antes de su llegada. ¿Qué encontró usted?

- Muchos planes, encontramos vacunas, sí, pero personas sin vacunar también. Hemos acogido algunos planes de los otros ministros y hemos hecho un verdadero plan para acelerar el proceso.

- ¿Y por qué no han podido controlar lo que pasa en Quito?

- No es nuestra planificación ni nuestra organización; no queremos que pase eso, pero realmente existe gente mala que quiere hacer daño y dañar el plan.

- ¿Pero no lo pueden prevenir? ¿Mandar mensajes en la televisión para que las personas no hagan caso a los mensajes?

- Yo he salido en cadena, hemos informado. Cada día abrimos más de 200 puntos de vacunación y esto solo nos pasa en Quito. Escuche esta convocatoria de hoy (martes), es de una persona que ya tenemos identificada quién es.

Pone el audio de una mujer que convoca a la UDLA a doctores que no han sido vacunados.

- ¿Y quién es? ¿De dónde vienen esos mensajes? ¿No se puede cortar esta situación?

- Vamos a cortarla porque ya sabemos quién es. Esta es una representante de una confederación de profesionales del país. Ya hemos notificado.

- ¿Es una estrategia política?

- Sí, es una estrategia maliciosa, dañan la planificación y también la imagen del Gobierno, pero nosotros ya estamos de salida.

- ¿Qué ha pasado con las vacunas pentavalentes? Siguen escasas en los dispensarios...

- Trescientas treinta mil dosis adquiridas y compradas en estos días de gestión ya están distribuyéndose en el país.

- ¿Pero qué había pasado? ¿Por qué no había?

- No se había pagado. Nosotros lo hicimos y las adquirimos y ya las habilitamos con Arcsa para que se puedan distribuir.

- ¿Y hay garantías de que no van a volver a faltar?

- Sí, desde este lunes y martes se están distribuyendo y el lunes deberán estar aplicándose en los dispensarios médicos.