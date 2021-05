Zeev Harel: "La economía se recuperó, las escuelas funcionan, la vida volvió "

Es el embajador de Israel en Ecuador. Tiene trayectoria en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y lo ha representado en Sri Lanka, Jordania, México, Estados Unidos y Paraguay.

El ritmo de vacunación contra la COVID-19 que ha puesto Israel ha dejado muy por detrás a países como Estados Unidos, China o varios de la Unión Europea. El embajador de Israel en Ecuador conversa con EXPRESO sobre cómo han logrado este objetivo en menos de cuatro meses y sobre cómo pueden ayudar al nuevo gobierno de Guillermo Lasso a acelerar la inmunización de los ecuatorianos.

Hace poco Israel permitió que sus ciudadanos se quiten la mascarilla al aire libre, ¿cómo ha sido posible esta medida en medio de un rebrote de casos de COVID-19 a nivel mundial?

Podríamos decir que en Israel estamos viendo la luz al final del túnel. Es el primer país en el mundo que salió de la pandemia de la COVID-19 y esto ha sido gracias a un proceso de vacunación muy exitoso y efectivo. Hoy en día el 70 % de la población está vacunada y esto permite volver a la normalidad. La mayor parte de la economía se recuperó, las escuelas funcionan, restaurantes y gimnasios también. Ahora estamos con eventos culturales, eventos deportivos, aunque todavía con aforo limitado. Eso sumado a que, como decías, las personas pueden estar sin mascarilla en espacios abiertos. Todavía hay instrucciones, pero la mayoría de la vida volvió a la normalidad.

¿Y cómo han podido empezar a llevar una vida normal y controlar el aumento de contagios?

Sin duda, la clave es el proceso de vacunación. Las cifras de contagiados han bajado muchísimo y en los últimos días casi no han habido muertos por la COVID-19. Creo que la clave es el proceso de vacunación y esto tuvo éxito por varias razones: primero, la acción del gobierno. El gobierno firmó contratos con las principales farmacéuticas como Pfizer y Moderna desde el inicio de la pandemia y por lo que Israel fue uno de los primeros países en recibir la vacuna, en diciembre del 2020. También ha sido por la ejecución del proceso de la vacuna. En Israel hay un sistema de salud público muy organizado, muy desarrollado, existe un sistema de centros médicos que están ubicados en todos los rincones del país con personal médico muy profesional y especializado.

¿Cómo ha sido la campaña de comunicación para que la gente no tenga miedo y se vacune?

Israel ha realizado una campaña muy importante en los medios de comunicación para educar a la gente y animarla a vacunarse. El gobierno entrega un certificado de vacunación con el que las personas pueden ingresar a eventos culturales, hoteles y restaurantes. Esto anima a la gente y por eso ahora tenemos más del 70 % de la población vacunada.

¿O sea que implementan como una especie de pasaporte dentro del país?

Sí, exactamente. Si no presentas este pasaporte no puedes ingresar a ciertos lugares, hemos visto que eso anima a la gente a vacunarse.

¿Qué papel ha jugado la disciplina ciudadana en Israel?

Debo decir la verdad y que en Israel no son tan disciplinados, pero hay que mencionar que la mayoría de la población confía en la vacuna. La campaña de comunicación y educación ha sido importante.

Yendo un poco hacia atrás, ¿cómo fue la gestión de su país desde el inicio de la pandemia?

Israel es un pequeño país y hay solo una entrada principal, entonces desde el inicio de la pandemia el gobierno cerró la entrada e impuso, como en la mayoría de países, un toque de queda. Pese a eso tuvimos dos grandes olas y la segunda fue peor, pero de ahí entramos al proceso de la vacunación. Que en tres meses más del 70 % de la población esté vacunada te permite volver a la normalidad.

Ahora Israel es como un laboratorio del mundo.

¿En qué sentido?

Porque compartimos los resultados con las farmacéuticas. Además, tenemos casi una vida normal y todo el mundo puede ver que un eficiente proceso de vacunación es la clave.

¿Y han calculado cuándo terminarían de vacunar?

Bueno, la parte que todavía no está vacunada son jóvenes y niños menores de 16 años. Estamos hablando con Pfizer y Moderna para empezar a vacunar a los jóvenes de 12 a 16.

En el plano económico, ¿el gobierno de Israel dio algún apoyo durante el confinamiento?

Durante la pandemia, muchas empresas han cerrado, hubo muchos desempleados. El gobierno apoyó y pagó el 70 - 80 % de los salarios de los empleados que perdieron sus trabajos y esto sigue todavía. A las personas que no han podido volver a sus trabajos todavía los apoya. También se ayudó a las empresas que no podían funcionar durante la crisis de la pandemia, pero con el proceso de la vacunación la mayor parte de la economía se recuperó. Todavía Israel no recibe turistas ni extranjeros, pero hay un plan para que desde junio los grupos organizados de turistas que están vacunados con Pfizer y Moderna puedan ingresar a Israel. Vemos que hay variantes en India, en Reino Unido, en Brasil y no queremos perder el éxito que tenemos ahora. Sí queremos recibir turistas, pero con mucho cuidado.

Aquí se habla de un dilema entre reactivación económica y salud. ¿Se puede elegir?

Los dos temas están conectados: vacunación y la recuperación económica. Los dos temas van juntos. Mientras más rápido vacunan más rápido se puede recuperar la economía.

Hace unos días se conoció que Israel asesorará a Uruguay para controlar la pandemia. ¿Piensan hacer eso con Ecuador?

Lo de Uruguay es una acción de empresarios privados, pero sí, hay médicos que fueron a Uruguay a ayudar, somos un país pequeño, pero tratamos de ayudar y creo que también lo haremos en Ecuador.

¿Han tenido acercamientos con el presidente electo? Él tiene una meta muy ambiciosa de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días...

Las relaciones entre Ecuador e Israel son profundas e históricas y estoy seguro de que tendremos una excelente cooperación con el nuevo gobierno. El gobierno no está posesionado, pero tenemos la intención de cooperar. No sé si podamos compartir las vacunas de Pfizer o Moderna, pero Israel está desarrollando una vacuna y haré todo lo posible para ayudar al nuevo gobierno.

¿Qué recomendaría a Ecuador para que pueda avanzar en la vacunación y salir de la crisis?

Que haga el proceso de vacunación lo más rápido posible, que abran centros de vacunación en todos lados. Hay que llegar a toda la población, esa es la clave.