Guayaquil prueba la vacunación en auto

Nerviosa y con desconfianza llegó la mañana de ayer Mercedes Alcívar, de 70 años, hasta el Parque Samanes donde iba a ser vacunada contra la COVID-19. Llegó en el carro de su hijo y fue una de las primeras personas en probar el nuevo procedimiento “exprés” que implementó desde este 4 de mayo el Gobierno en Guayaquil con el objetivo de acelerar el lento proceso de vacunación con el que solo se ha logrado inocular a un millón de personas en tres meses.

“No me quería vacunar, pero he visto que muchas personas de mi edad que lo han hecho y me he animado. Ojalá que no nos pase nada”, señaló Alcívar mientras su hijo al volante consultaba a las enfermeras si les iban a tomar a ella y a otro familiar los signos vitales, pues creía que estaban con la presión alta.

“Ahora los vacunamos y después les tomamos en la siguiente carpa”, salió diciendo por ahí un joven que tenía una camiseta del Plan Vacunarse.

Aunque después del mediodía pocas carpas tenían pacientes para vacunar, el Ministerio de Salud esperaba inyectar al menos 2.000 dosis en ese sitio a adultos mayores, a personas con discapacidad y a otros que correspondan a la fase 1 del plan.

“No tenemos desperdicio de vacunas hasta el momento. Tratamos de usarlas para que estas vacunas no tengan complicaciones, pero si es que es necesario no usarlas porque no tenemos pacientes tenemos un protocolo de reingreso y no uso porque no se puede usar este tipo de vacunas porque ya salieron de la cadena de frío”, dijo el ministro de Salud, Camilo Salinas, horas después en el recibimiento de 100.620 nuevas dosis enviadas por Pfizer.

Según el presidente Lenín Moreno, quien acudió a la inauguración del plan piloto, Ecuador “es el segundo país de Latinoamérica” en usar vacunatorios exprés y puso de meta que hasta el fin de su período, el 24 de mayo próximo, deberán haberse administrado al menos cuatro millones de dosis.

“Le he manifestado al señor ministro que necesitaríamos que este fin de semana no menos de dos millones de personas ya estén vacunadas con la primera o con la segunda dosis, que dos millones de vacunas hayan sido inoculadas. Y esperamos que hasta el fin del período se hagan no menos de cuatro millones de inoculaciones”, señaló.

Sin embargo, Salinas dijo que todo dependerá de la frecuencia con la que lleguen las dosis, especialmente el millón que compraron a la china Sinovac y que debían empezar a arribar desde hoy. “Parece que están de vacaciones en China y están con retraso, pero la próxima semana se agilitará”.

Estos retrasos, aseguró, fueron los que han causado que personas que se pusieron la primera dosis de Coronavac entre el 7 y el 9 de abril no hayan aún podido ponerse la segunda. “Les hemos dicho que no se acerquen, que esperen el mensaje de confirmación. Ya estamos agendando”.

Hasta el Parque Samanes también podrán llegar mayores de 85 años a vacunarse desde los vehículos sin cita y se espera que desde la próxima semana puedan hacerlo los mayores de 80 años, después de un análisis de disponibilidad que hará Salud. En este lugar, el Municipio de Guayaquil también está apoyando con insumos y personal médico para vacunar y digitar.