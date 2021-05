La muestra de la variante brasileña hallada en Guayaquil salió de un examen de laboratorio

La muestra que dio positivo para la variante brasileña (P.1) del SARS-coV-2 fue tomada en un laboratorio particular y no en una unidad de cuidados intensivos como el resto de casos en los que se ha detectado la variante en las últimas semanas, explica a EXPRESO el doctor Fernando Espinoza, especialista de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo.

"No es una persona que viajó a Brasil y que trajo la variante con él, ya está dentro de la comunidad. Imagínese que en este mes pueden haber 5.000 infectados en el Gran Guayaquil y de esos, nosotros corrimos 24 muestras e identificamos a una variante, significa que esa variante está en la comunidad y que debemos tener muchísimo cuidado", advierte el especialista.

Señala que a ellos les toma alrededor de 15 días para escoger las muestras, viendo que estén bien conservadas y que tengan toda la información que necesitan los doctores técnicos para procesarlas. Esto con el objetivo de obtener estos descubrimientos.

Espinoza menciona, sin embargo, que no se puede descartar aún que la persona a la que se le encontró la variante y que se hizo una prueba de detección no vaya a presentar síntomas graves. "No sabemos si cuando avance el proceso de la enfermedad esa persona vaya a terapia intensiva", afirma.

Lo que sí deja claro es que "estamos ante una nueva pandemia" y cree que estos resultados deben obligar a las autoridades de los COE cantonales del Gran Guayaquil y el nacional a tratar de minimizar los contagios.

"Intentamos que el Ministerio de Salud identifique si está concentrado (el virus) en alguna parte del Gran Guayaquil e intentar tomar decisiones para alertar a la población que estamos ante una nueva pandemia en la que el virus contagia más rápido y a todas las edades", asegura.

👁Reporte de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2 realizado @uees_ec



Variantes en Guayaquil

🗣️Primer registro de la variante P1 (variante de Brasil)

🗣️Siete registros de la variante Inglesa B.1.1.7

🗣️Dos registros de la variante andina C.37 — Dr.Camilo Salinas Ochoa (@CamiloSalinasOF) May 3, 2021

El funcionario dijo además que en la ciudad hay siete registros de la variante inglesa B.1.1.7 y dos registros de la variante andina C.37, que ya se ha detectado en otros países de la región. Además, un recién nacido que tiene síntomas graves de COVID-19 está infectado con una nueva variante inglesa.

"Esta es la razón por la que tenemos más hospitalizados y más jóvenes hospitalizados. Se infectaban, eran asintomáticos, pero no terminaban en terapia intensiva. Ahora tenemos a niños y jóvenes en terapia intensiva y eso es lo que está colapsando todo", explica.

El doctor menciona que "la variante de Nueva York se ha tomado el Gran Guayaquil", pues en las muestras que tienen ya no encuentran la variante inicial y la que está predominante en Guayaquil es la variante de Nueva York.