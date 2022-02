Los rostros del CNE pueden cambiar en plenas elecciones seccionales del 2023

Parece un tema superado, pero hay que puntualizarlo en cada comicio. En una de las facciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aún existen dudas sobre si una vez que se declaró el período electoral pueden continuar con la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El sábado pasado, el CNE dio inicio al año electoral. De ahí los apuros de la presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, y de los consejeros que ahora la acompañan en la minoría, el vicepresidente David Rosero y Juan Dávalos. En el transcurso de la semana pasada intentaron por dos ocasiones designar a la notaría que dará fe del sorteo que definirá a los consejeros electores principales y suplentes que dejarán el organismo. No lo lograron.

En el primer intento, la nueva mayoría no dio cuórum para instalar la sesión. De ahí vino la advertencia. Rosero dijo que había que hacer el sorteo antes de que el CNE se declare en período electoral y aseguró que no hacerlo configuraba un incumplimiento de funciones de parte de los consejeros que no acudieron al pleno que en un inicio se convocó en Quito, pero que a última hora fue llevado a Guayaquil, por el aluvión que se produjo en la capital, justificó Almeida.

Acusaciones. En el CPCCS se acusan de lado y lado de incumplir funciones. Piden que intervenga la Asamblea.

La funcionaria se sumó a la tesis de Rosero de que había que escoger al notario y hacer el sorteo a más tardar el 4 de febrero, es decir un día antes de la declaratoria del período electoral, algo que no prosperó.

Pero en la mayoría del CPCCS, conformada por Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo, hay otra interpretación de la situación. Consideran que el inicio de la fase preparatoria de las elecciones seccionales no afecta el desarrollo del concurso para la renovación parcial del CNE y tampoco las elecciones futuras.

Bravo cita un antecedente. Dice que cuando el Consejo de Participación Ciudadana transitorio iba a iniciar la evaluación de los integrantes del CNE de la época, la presidenta Nubia Villacís presentó una denuncia por interferencia en el proceso electoral porque se encontraban en curso los comicios seccionales de 2019.

Proceso. Hasta abril el TCE también debería estar renovado. El concurso también está demorado.

La denuncia fue desechada por el juez Arturo Cabrera, ahora presidente del TCE, porque no encontró méritos para considerar que la evaluación constituía una interferencia o distracción del proceso electoral. Bravo dijo que el mismo criterio se debe aplicar en este caso porque se trata de un concurso para renovar al CNE que no dificulta el normal avance de las votaciones de 2023.

“La presidenta está mal asesorada o quiere meter miedo. Incluso si el concurso concluye en los próximos meses se puede hacer la renovación de los consejeros electorales, sin que eso signifique afectar el desarrollo de las próximas elecciones. Hay jurisprudencia al respecto”, le dijo el consejero a EXPRESO.

Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y especialista en temas electorales, dijo que esa idea de que el CNE se convierte en la máxima autoridad del país cuando se declara el período electoral es antigua y quedó clarificada en las reformas al Código de la Democracia, en el que bajo ninguna circunstancia se prevé que los consejeros sean máximas autoridades.

Observación. Todavía está pendiente la designación del notario que observará el sorteo del CNE.

“Los consejeros electorales podrían ser cambiados por el concurso de renovación parcial hasta un día antes de las elecciones sin ningún problema. Quienes sí deben hacer un mea culpa son los integrantes del CPCCS que no lograron concluir el 19 de noviembre pasado el proceso, tal como ordena la Constitución, y que ahora se escudan en la resolución de la Procuraduría General del Estado que determinó que en el caso de que no se renueve una institución las autoridades actuales permanecerán en los cargos”, argumentó Ron