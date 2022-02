El CNE aprueba el inicio del periodo electoral de cara las elecciones del 2023

Un nuevo proceso electoral. Desde hoy, 5 de febrero de 2022, inicia el periodo y proceso electoral de cara a las elecciones de autoridades locales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Con el voto unánime de los cinco consejeros electorales se aprobó el proyecto de resolución de declaratoria del inicio del proceso electoral.

El movimiento Somos Agua, de Yaku Pérez, avanza un paso en el proceso de inscripción Leer más

En cumplimiento con la Constitución y por unanimidad, #PlenoCNE aprueba la Declaratoria del Proceso Electoral para las Elecciones Seccionales y de miembros del #Cpccs 2023. El documento establece como fecha para el día del sufragio el 5 de febrero de 2023. #Elecciones2023Ec pic.twitter.com/cEBjPLDsCi — cnegobec (@cnegobec) February 5, 2022

Esto significa que desde hoy arrancan las tres etapas de los comicios de febrero del próximo año es decir la preelectoral, electoral y postelectoral. El mismo proyecto declara el inicio del proceso electoral en el que se escogerán prefectos (as), viceprefectos (as), alcaldes o alcaldesas, concejales urbanos y rurales, vocales del as Juntas Parroquiales Rurales y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el periodo 2023 - 2027. La resolución aprobada será remitida a las cuatro Funciones del Estados restantes, así como al Ministerio de Finanzas, Contraloría General del Estado, Tribunal Contencioso Electoral, Servicio de Contratación Pública y otras instituciones.

La consejera electoral Esthela Acero recordó que en este próximo proceso electoral las listas pluripersonales de las organizaciones políticas a nivel nacional deberán contar con el 30 % de mujeres como cabezas de listas, con un 25 % de candidatos jóvenes. "Dejan también sentado al pueblo ecuatoriano que para estas elecciones, al igual que para las del 2019 y 2021, contaremos con ciudadanos comunes y corrientes que son los que cuentas los votos... con esto permitiendo que los mandates se acerquen a las urnas a elegir a sus aproximadamente 11.000 autoridades", dijo como argumentación para su voto afirmativo.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, en su razonamiento del voto, recordó que el siguiente paso es la aprobación del calendario electoral e instó a que la construcción del presupuesto electoral sea bajo políticas estrictas de austeridad sin que esto ponga en peligro el proceso electoral. "Sabré reconocer siempre cuando las cosas se hagan bien, para ello, cuente conmigo. Sin embargo, seguiré siendo crítico, confrontativo y cuestionador cuando se trate de garantizar la eficiencia y sobre todo la honradez, transparencia e independencia con la que debes ejecutar cada una de las actividades".

La presidente del CNE, Diana Atamaint, fue la última en votar a favor de la declaratoria del inicio del proceso electoral. Puso sobre la mesa la transparencia del proceso. Hizo un llamado a la ciudadanía y los partidos políticos a vigilar la labor del Consejo.

RELACIONADAS El 5 de febrero es la fecha tentativa para las elecciones seccionales del 2023

La declaratorio de inicio del periodo electoral se da en medio de un proceso de renovación del CNE que ha tenido algunos tropiezos internos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ente encargado de organizar el concurso. En una pasada sesión, el pleno intentó sortear al notario que dará fe del sorteo de los dos vocales principales y dos suplentes del CNE que deberán abandonar el ente, pero este no concluyó porque los consejeros de mayoría abandonaron la sesión virtual, aduciendo excesos de la presidente Sofía Almeida.