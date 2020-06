Romo: “El presidente no los puso ahí para que cometan una irregularidad”

La investigación a la familia y cercanos del expresidente Abdalá Bucaram por irregularidades en la compra de insumos médicos en los hospitales ha rebotado esta semana contra María Paula Romo, a quien la asambleísta Cristina Reyes acusa de “muñequear” para conseguir apoyos políticos a cambios de reparto de cargos.

Como no todo van a ser respuestas por alusiones, la ministra María Paula Romo habla también de la seguridad de José Serrano, de su peso dentro del gabinete y de quién tiene la responsabilidad política por haber nombrado a ciertos altos cargos que ahora son investigados por corrupción de los recursos públicos: el presidente.

- La asambleísta Cristina Reyes dice que usted es la cabeza de del presunto reparto de hospitales a cambio de apoyos políticos, ¿es responsable política de que exista esa trama?

- Yo soy ministra de la Política desde hace un año y medio. Nunca, en ningún caso, se ha mencionado un hospital. En ninguna votación ni asunto de la Asamblea. De alguna forma dicen: ‘la ministra Romo llega a acuerdos políticos con Abdalá Bucaram -que es la figura sobre la que se concentran las acusaciones- para gestionar los votos’. ¿Qué votos? Los partidos políticos de los señores Bucaram no tienen representantes en la Asamblea.

- No tienen votos, pero sí repercusión política...

- No creo que nos haya favorecido ni nos haya afectado. Ni tiene representación nacional ni algún tipo de incidencia en la gobernabilidad.

- Pero chatea con el expresidente Abdalá Bucaram. ¿De qué?

- Sí. Le puedo mostrar que en ocasiones me manda cadenas o mensajes. En uno de los últimos, en época de COVID, me preguntaba si era cierta una publicación sobre cadáveres que llegaron a costas de Perú. Dos, tres, cuatro mensajes de esa naturaleza.

Se hicieron cambios en el IESS, pero no fueron suficientes. Hay muchos intereses. Hay mucho dinero.

- Si no son gerentes de hospital ni altos cargos ni proveedores, ¿por qué están implicados en las investigaciones?

- Las investigaciones tendrán que aclarar eso. Si no son directores ni proveedores, la pregunta es si tenían alguna relación con alguno de los dos. Si se investiga por el lado de proveedores, vamos a dar con muchos más casos y muchas más irregularidades. Desconozco los detalles de las investigaciones, que las lleva la Fiscalía, pero me parece clave que se investiguen estos dos aspectos. Permitiría ir más allá de una administración de un hospital, de un director. Hay que mirar las redes de quienes suministran. De lo que conozco, la figura de Daniel Salcedo es importante. Es clave encontrar el vínculo entre los compradores y vendedores.

- Pero ya les han allanado... ¿Cuál es su rol en la trama?

- Eso tiene que responderlo la Fiscalía General.

- Manabí. ¿Quién responde políticamente por el legislador Daniel Mendoza?

- Es la misma pregunta que le hizo a Cristina Reyes sobre el prefecto Carlos Luis Morales. Se puede hacer sobre cualquier cargo de elección popular que se ve envuelto en alguna sospecha o investigación. Cada uno tiene que responder y sus organizaciones políticas también. Unas serán políticas, otras penales.

- ¿Y por los nombramientos de Alexandra Ocles y de Paúl Granda, ambos relacionados ahora con presuntos sobreprecios durante la emergencia?

- Políticamente, el presidente (Lenín Moreno) conforma su gabinete. Y, políticamente, también decide que cuando una persona está bajo sospecha o en investigación, debe dar explicaciones al país o a la Justicia dando un paso a un lado del Gobierno. No ha protegido a nadie, no ha dado un homenaje a nadie.

- ¿Lenín Moreno es el responsable político entonces?

- Mire, todos los presidentes del mundo son responsables de nombrar a sus ministros. No estoy diciendo nada que sea un descubrimiento. Cuando alguien designa a sus colaboradores, esperamos que hagan el mejor trabajo posible. No los puso ahí para que cometan una irregularidad.

- Pero ellos no fueron destituidos. Renunciaron. Y en el caso de Granda, dos veces, sin que el presidente lo aceptara...

- En efecto, hubo algunas semanas de diferencia entre la primera y segunda renuncia de Paúl Granda. Pero no nos podemos olvidar de algo. Estábamos en medio de una gravísima crisis de salud y Paúl Granda estaba al frente de una de las instituciones de Salud del país. Cualquier movimiento en esa institución debía tener un reemplazo.

- Pero los problemas en el IESS no se descubrieron con la epidemia. Venían de mucho antes, hasta de la época de Rafael Correa, y los cuestionamientos a Granda por ellos, también. ¿No fueron suficientemente contundentes con antelación?

- Usted bien lo dice. Los problemas de la Seguridad Social en el país no vienen de este gobierno ni de la administración de Granda. Él cambió cuatro veces el gerente del hospital Teodoro Maldonado. No es que no se hizo nada. Por eso digo que hay que ser muy cuidadosos en no mirar solo a un director o un gerente en cada hospital, sino de ver el modus operandi que tenían estos directivos. Se trató de hacer cambios, y por lo que vemos, ninguno ha sido suficiente. Ojalá que lo que estamos presenciando en el país sea suficiente para desarticular estas mafias: hay muchos intereses, hay mucho dinero.

RIESGOS

Ahora, Rommel Salazar, a cargo. ¿Un perfil político es adecuado para la gestión de Riesgos en una pandemia que ha desbordado a todos los países? “Yo estoy de acuerdo con las designaciones que hace el presidente para manejar una emergencia no solo desde lo técnico sino desde el liderazgo. ¿Por qué hablo en términos generales? Porque en cada ministerio hay apoyos técnicos. La cabeza de un ministerio requiere combinar cualidades”.

ALCALDES

Con Viterí sí, con otros dos no. Dice Cynthia Viteri que usted es la única adulta en el Gobierno... “Con la alcaldesa de Guayaquil tengo un diálogo directo. Había que evitar esos días malentendidos y preocupaciones... Teníamos los mismos objetivos. Es lo que hago con casi todos los alcaldes del país. Hay un par con los que realmente no he podido interlocutar, será problema mío o de los alcaldes, pero he escogido a colegas del ministerio para que hagan esta interlocución”.

CUSTODIA

La seguridad de José Serrano. “Es muy importante que no haya discrecionalidad y que el criterio que determine la seguridad no sea ni el de la ministra ni el de la persona protegida. Se hace un análisis del riesgo y se determina cuál es la cantidad y el tipo de seguridad que necesita. Él tiene seguridad como exministro de Interior. En el último análisis, se determinó que no requería tanto personal y que rotara. Luego de la carta del asambleísta, hemos pedido que se actualice ese análisis”.