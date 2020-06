Reyes: “Romo maneja los votos en la Asamblea y eso no es gratis”

- ¿Qué pruebas tiene de que la ministra María Paula Romo participó en esa repartición?

- Ellos designan a dedo a las personas que han manejado al Seguro Social. El delegado del presidente es (fue) el señor (Paúl) Granda, emparentado con Romo y creo que con el señor que está en Inclusión Social. Y él (Paúl Granda) es el que designó al director general del IESS, quien a su vez nombra a dedo a los distintos gerentes de hospitales y que, según investigaciones periodísticas, tienen vínculos con asambleístas. Eso no se repartió solo... Vamos a repasar un poco las verdades que le duelen a la señora Romo en decirle que ella es la que maneja los votos en la Asamblea y que esos no se han dado gratis.

- Vamos a las pruebas...

- Las pruebas se presentan en un proceso judicial. Estoy hablando de una interpelación política... Hemos visto dos juicios políticos en los que claramente no hubo una posición clara frente a la postura de rechazo a actos de corrupción o responsabilidad política. El de María Fernanda Espinosa que se cayó. Y también el de Verónica Espinosa. Todos recordamos esa sesión accidentada en la que desaparecieron los asambleístas del Gobierno que maneja la señora Romo. No vinieron a votar. ¿Por qué no vinieron? Aunque luego se configuró otra forma en la que se logró la censura. La llamada a Elizabeth Cabezas de la señora Romo, cuando pedimos que se investigue los INA-Papers, pidiéndole que llame, que no llame. Esos son claros indicios del muñequeo y del manejo político de esta señora en los votos de la Asamblea. Y hay otros casos.

Lenín Moreno es un pobre hombre que un día saldrá leyendo la renuncia y no está enterado de lo que pasa

el país.

- ¿Está diciendo que la ministra Romo, a cambio de votos en la Asamblea, permitió lo que vemos ahora en los hospitales?

- Indiscutiblemente. O por qué estos asambleístas tuvieron estos accesos. ¿Quién se los dio? ¿Quién gobierna este país? ¿Quién designa al representante del Ejecutivo en el IESS?

- Habla de responsabilidad política de Romo, pero hace alusión a la corrupción. ¿Cómo se daría este salto de la responsabilidad política a la corrupción? ¿Qué evidencia tiene?

- Eso arrojarán las investigaciones de la Fiscalía... Es cuestión de tiempo para que se den esas vinculaciones... No solo a los sinvergüenzas asambleístas y las mafias políticas que han estado enquistadas años en los hospitales, sino a quienes concedieron esos cargos que no se compran en el supermercado.

- Los Bucaram no tienen el peso político de antes, ¿qué podría obtenerse de ellos para que la ministra Romo haya contribuido, según usted, a que gestionen los hospitales?

- Le doy mi análisis político. Para qué regresaron los Bucaram al Ecuador sino es para convertirse en la guardia de choque de Lenín Moreno y de sus coidearios... Romo tendrá que explicar por qué se hizo la indiferente y de qué chatea tanto con Bucaram.

- ¿En qué se ha manifestado este rol de los Bucaram que usted describe?

- Es un análisis mío de lo que hemos visto en las redes, en las declaraciones, en esta insultante forma que tienen los señores Bucaram de actuar en la política. Romo tiene que explicar.

¿Quien maneja la política del país no estaba al tanto que los Bucaram y Daniel Mendoza metieron sus garras en los hospitales?

- Usted hace acusaciones políticas que tienen proyecciones a algo más. ¿Por qué cree que la Fiscalía no mira ese algo más?

- No quiero entrometerme. La fiscal (Diana Salazar) sabrá llegar más allá.

- El caso Odebrecht y la reconstrucción por el terremoto, dos tramas de corrupción que no están avanzando. ¿La fiscal está siendo contundente con la corrupción?

- Quiero pensar que no se da abasto. Ha dado muestras claras de querer perseguir los delitos y no a las personas.

- ¿Hay una motivación política en la selección de casos en los que se aceleran las investigaciones?

- No debería. Cierto es que a veces la presión mediática y ciudadana lleva a visibilizar más determinados casos que otros.

- Usted reconoció que fue un error del PSC designar a Carlos Luis Morales como candidato a la Prefectura, ahora investigado por un presunto delito de peculado. ¿Qué errores específicos se cometieron?

- Muchos no estuvimos de acuerdo con esa designación. Se tomó una decisión orgánica de postular a una persona arrepentida de su pasado político. Por eso digo: mucho cuidado con los arrepentidos... El contexto era que el candidato del Gobierno sería José Francisco Cevallos. Electoralmente no fue un error, políticamente puede ser que sí. Electoralmente gana.