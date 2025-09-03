Richard Gómez habría retirado $853.653 de la cuenta de comité de CNEL, según ministra

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, denuncia que Gómez vació fondos sindicales mientras estaba fuera del país

La ministra Ivonne Núñez presume que Richard Gómez habría vaciado la cuenta del Comité de Empresa de CNEL.

De tener más de 850.000 dólares a 53 centavos. De esta manera drástica se habría reducido la cuenta del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), entre el 1 y el 29 de agosto de 2025, según denunció la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien presume que el causante sería Richard Gómez.

"Él solo tenía la firma autorizada, por tanto se colige que quien saca el dinero de esta cuenta de ahorro de los trabajadores es el señor Richard Gómez”, señaló Núñez este miércoles 3 de septiembre en una entrevista con Teleamazonas.

El informe revela que los retiros más cuantiosos de la cuenta del Comité de Empresa de CNEL se produjeron el 20 de agosto, cuando se movieron $ 669.543 en dos transacciones. Movimientos significativos también se registraron en días previos:

$ 50.000 el 4 y 13 de agosto

$ 67.251 el 15 de agosto,

$ 35.000 el 19 de agosto

$ 12.000 el 21 de agosto.

Richard Gómez, fuera del país y bajo la lupa

La ministra confirmó a EXPRESO que Richard Gómez no se encontraría en Ecuador. Para sustentar su ausencia, presentó un certificado médico notarizado en Miami, Estados Unidos, emitido por el doctor Gustavo Sepúlveda el 14 de agosto, que lo autorizaba a viajar en avión sin restricciones desde el 3 de septiembre.

En una carta dirigida al presidente del Consejo Directivo del IESS, Édgar Lama, a la vocal de los empleadores, María de los Ángeles Rodríguez, y al director general del IESS, Francisco Abad, Gómez informó: "En mi calidad de vocal en representación de los asegurados, debo ausentarme de mis labores desde el 14 de agosto hasta el 3 de septiembre de 2025, por un quebranto de salud."

El documento incluía el certificado médico y anunciaba que enviaría los originales notarizados y apostillados en los días siguientes.

Richard Gómez ha sido parte del Consejo Directivo del IESS. ARCHIVO

CNEL notifica cese de funciones

Este 3 de septiembre de 2025, CNEL notificó a Gómez su desvinculación como supervisor de Recaudación, estableciendo el 2 de septiembre como su último día de labores. La medida responde a un proceso de optimización del personal en la empresa.

Previamente, el 14 de agosto, CNEL había finalizado la comisión de servicios de Gómez como vocal de los asegurados en el IESS. Desde el 18 de agosto, la suplente Mercy Maldonado asumió oficialmente el cargo ante el Consejo Directivo, aunque ya había ejercido funciones desde el 6 de agosto debido a las vacaciones que Gómez había solicitado hasta el 15 de agosto.

El 15 de agosto, Gómez comunicó nuevamente al Consejo Directivo y al Director General, Francisco Abad, su ausencia laboral por “quebranto de salud” hasta el 3 de septiembre, a pesar de que CNEL ya había confirmado ese mismo día la finalización de su comisión de servicios en el IESS.

