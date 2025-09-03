CNE inicia pagos a miembros de mesa en elecciones 2025: hasta cuándo y dónde cobrar

El CNE comenzó el pago de compensaciones a integrantes de las Juntas Receptoras del Voto en las elecciones de febrero y abril

Ciudadanos que integraron las Juntas Receptoras del Voto en 2025 ya pueden cobrar su compensación, según informó el CNE.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que desde el 3 de septiembre empezó el proceso de pago de la compensación económica a los ciudadanos que actuaron como miembros de las Juntas Receptoras del Voto en las Elecciones Generales 2025.

La compensación corresponde a la primera y segunda vuelta electoral, que se desarrollaron el 9 de febrero y 13 de abril de 2025, respectivamente. Cada ciudadano recibirá un monto de $ 20 por cada jornada en la que participó.

Dónde y hasta cuándo se puede cobrar la compensación

Los pagos se realizan a través de entidades financieras autorizadas: Banco del Pacífico y BanEcuador, y estarán disponibles hasta el 2 de febrero de 2026. Quienes cumplieron con la doble convocatoria podrán cobrar los $ 40; el único requisito es presentar la cédula de identidad en la ventanilla del banco.

Según un comunicado del CNE, esta acción asegura que se cumple con el reconocimiento al compromiso cívico de los ciudadanos y se fortalece la confianza en el sistema electoral.

En total, 287.534 personas fueron convocadas como integrantes de las juntas receptoras del voto en las elecciones de 2025, de las cuales más del 80% fueron estudiantes universitarios.

