¿Richard Gómez, vocal de los asegurados en el IESS, salió del Ecuador?

La Ministra de Trabajo aseguró que el también dirigente de CNEL y de la CUT se habría llevado el dinero del comité de empresa

El 5 de enero de 2023, Gómez fue al Consejo Directivo del IESS a tomar posesión de su puesto,

Desde el 6 de agosto del 2025, Richard Gómez pidió licencia para ausentarse de su cargo de representante de los asegurados del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). ¿Por qué? Es el secretario del Comité de Empresa de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y tras una sentencia de la Corte Constitucional, sus trabajadores deben devolver 78.9 millones de dólares.

Los trabajadores de CNEL han brindado testimonios y realizado una campaña en redes sociales pues en algunos casos, se quedarán sin sueldo mensual, por la cantidad que deben devolverle al Estado de un contrato colectivo al que no tenían derecho, según la Corte Constitucional.

Mientras, Richard Gómez desapareció y ahora mismo se conoce que estaría en Estados Unidos. Gómez llegó al Consejo Directivo del IESS de forma irregular, según los representantes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceols), entre otras.

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, confirmó a EXPRESO que Richard Gómez ya no estaría en Ecuador. Compartió un certificado médico notarizado en Miami, en el que se indica que Richard Gómez Lozano, nacido el 5 de junio de 1981, estuvo bajo el cuidado del médico Gustavo Sepúlveda, el 14 de agosto del 2025. Y que está médicamente autorizado para viajar en avión el 3 de septiembre, sin restricciones. ¿Dónde está?

Vocales del IESS callan ante irregularidades en derivaciones a clínicas privadas Leer más

Richard Gómez habría dejado con menos de un dólar la cuenta del Comité de Empresa de CNEL

En una entrevista brindada a Teleamazonas, la ministra Ivonne Núñez señala que la cuenta de ahorros del Comité de Empresa de CNEL pasó de registrar más de 850.000 dólares a 53 centavos. "Solo él (Richard Gómez) tenía la firma autorizada, son hechos concomitantes, para que abandone el país desde hace varias semanas".

Richard Gómez le pidió licencia médica a Édgar Lama, del IESS

El 15 de agosto, a través de una Carta Ciudadana N° CIUDADANO-CIU-2025-45231, Richard Gómez se dirigió a Édgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IESS. Así como a la vocal de los empleadores, María de los Ángeles Rodríguez; y al director General del IESS, Francisco Abad.

"En mi calidad de vocal en representación de los asegurados informo a ustedes que por un quebranto en mi salud debo ausentarme de mis labores el día desde hoy 14 de agosto al 3 de septiembre del 2025".

Alfredo Ortega: Había que repotenciar hospitales; equipos eran dañados a propósito Leer más

En su carta dice que para el efecto adjunta el certificado médico respectivo, "en los próximos días enviaré los originales debidamente notarizados y apostillados".

CNEL desvinculó a Gómez

El miércoles 3 de septiembre del 2025, CNEL se dirigió a Richard Gómez, quien ocupaba el cargo de supervisor de Recaudación, para notificarle el "cese de funciones al cargo que desempeña en CNEL EP, por lo que su último día de labores fue hasta el 2 de septiembre".

La CUT calla, Edwin Salazar no contesta

Edwin Salazar, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), creada en el gobierno de Rafael Correa, no contesta llamadas telefónicas ni pedidos de entrevista, solicitados a través de WhatsApp, desde hace dos semanas. La tarde del 3 de septiembre del 2025 se lo volvió a buscar para tener una reacción sobre su compañero de gremio y no contestó.

El 9 de junio, EXPRESO publicó una nota sobre el Consejo Directivo del IESS. Salazar aseguró que no tenía información y que le iban a pedir a Richard Gómez que se haga estudio actuarial del IESS, “hay muchas propiedades que no sabe que tiene”. Sin embargo, no ha aceptado hablar sobre los cuestionamientos al tipo de representación que hacía Gómez.

Para más contenido de calidad, SUSCRÍBETE A EXPRESO.