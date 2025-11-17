Resultados consulta popular hoy: Así quedó el SÍ y el NO en Cuenca

La jornada electoral conto con pocas novedades por sancionados por ley seca y fotografiar su voto

En Cuenca la victoria del no en la Consulta Popular y Referéndum es la tendencia a un día del reconocimiento de los resultados oficiales por parte del CNE.

Cuenca dijo no a tres de las cuatro preguntas que constan en el Referéndum y Consulta Popular que se desarrolló el domingo, 16 de noviembre de 2025. Los resultados revelan un revés político en contra de la propuesta del Gobierno Nacional.

Según las cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral, en Azuay, ganó el no en las cuatro preguntas. Los resultados en la pregunta de la Consulta Popular donde se proponía la creación de una nueva constitución es la que mayor diferencia suma llegando al 63.59% a favor del no.

Sin embargo, existe una tendencia provincial marcada en la pregunta del referéndum que proponía la reducción del número de asambleístas de 151 a 73. El margen de ganancia del no es apenas del 2% y existen cantones donde el sí gana con un margen mínimo. Los resultados en la provincia quedaron de la siguiente forma:

Eliminar la prohibición de las bases militares extranjeras en Ecuador: SÍ 38.93 NO 61.07 Quitar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas: SÍ 42.67% NO 57.33% Reducir el número de asambleístas de 151 a 73: SÍ 49% No 51% Convocar a una Asamblea Constituyente: SÍ 36.41% NO 63.59%

En Cuenca la votación es similar con la victoria del no, sin embargo, hay una excepción en la pregunta sobre el número de asambleístas que gana el sí con el 51.43%. Los resultados generales quedaron de la siguiente forma:

Eliminar la prohibición de las bases militares extranjeras en Ecuador: Sí 41.14% NO 58.86% Quitar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas: Sí 45.37% NO 54.63% Reducir el número de asambleístas de 151 a 73: Sí 51.43% NO 48.57% Convocar a una Asamblea Constituyente: Sí 37.97% NO 62.03%

Otros cantones que votaron a favor de la reducción del número de asambleístas fueron: Girón con el 55.68% y San Fernando con 58.28%.

En el marco de la jornada electoral se registraron pocas novedades en la provincia con 37 citaciones por incumplir la ley seca y tres citaciones a ciudadanos que tomaron fotografía a su voto.

