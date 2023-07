Todo resuelto: tenemos un Hulk

Jan Topic sobreactúa: “Yo he trabajado en los lugares más inhóspitos de África, donde hay completa violencia”, aparece diciendo en un video de campaña, “y la he controlado en muy poco tiempo”. Nótese la primera persona del singular, que es lo más significativo de la declaración junto con la banda sonora que la acompaña. Añadida en la mesa de edición para provocar la lágrima fácil del espectador impresionable, suena no la música épica de cuando Rambo controla a sangre y fuego y en primera persona del singular la completa violencia de los lugares más inhóspitos de Camboya, sino la lírica y sensiblera de justo después, cuando las buenas gentes camboyanas se reencuentran felices en el territorio al fin pacificado y empiezan a rehacer sus vidas. Snif.

Al candidato de los socialcristianos puede que sus publicistas le pidieran por favor que se centrara en lo suyo: las armas, los tiros, el viril combate… En fin: “los pantalones”, para citar, de su lista de valores, aquel que parece serle más querido (por lo menos es el más socorrido). Con esa imperativa consigna de campaña, los violentos, horribles acontecimientos de esta semana (en Esmeraldas, en Guayaquil, en las cárceles…) le cayeron de perlas: desde el martes para acá ya va grabando tres videos (uno por día) con los cuales vendernos la idea de que es él quien acabará con la violencia criminal en Ecuador como ya hizo en el África (no se entiende cómo no le han dado el Nobel de la Paz a este caballero).

La mala conciencia correísta Leer más

El primero de esos videos es un mensaje al presidente Guillermo Lasso. Por lo menos eso es lo que empieza siendo, aunque a los 30 segundos Topic olvida con quién está hablando y, sin solución de continuidad, empieza a dirigirse a los electores, primero, y luego a los delincuentes para ponerles un plazo perentorio: “les anticipo”, les dice, “tienen hasta el 20 de agosto para irse porque los voy a perseguir y los voy a encarcelar”. Pronuncia estas palabras componiendo una cara de ferocidad de clara inspiración cinematográfica, pero reservada para los personajes de fantasía o los dibujos animados. Aquellos que acusan al universo Marvel de atrofiar la mentalidad de los jóvenes tienen en esta pieza propagandística una prueba harto contundente.

El segundo video es aquel ya mencionado en el que Topic cuenta cómo pacificó el África. En realidad es el extracto musicalizado de una entrevista que contiene la esencia de su política expresada en una frase: “El tema aquí es tener los pantalones”. El tercero, publicado ayer en un tuit en el que vuelve a elogiar sus pantalones, esta vez “bien puestos”, está dirigido al resto de candidatos a la presidencia. Topic los llama por sus nombres de pila y les dice que estén tranquilos, que ya llegó él para hacerse cargo de los delincuentes. Todo muy cool, muy al estilo de Los Vengadores.

De lo que no habla el candidato en ninguno de sus videos es de la naturaleza de la amenaza. No pronuncia, por ejemplo, la palabra “narcotráfico”, que hace toda la diferencia. Porque la guerra que pretende ganar Topic con sus “pantalones bien puestos” tiene sus complejidades geopolíticas, con implicaciones en el sistema internacional de comercio y un brazo tendido hacia los mercados financieros; con enemigos capaces de infiltrar hasta la última dependencia de cualquier Estado y con dinero suficiente para permear el tejido social y corromperlo todo. Es una guerra que no pudo ganar Colombia, que no pudo ganar México, ni siquiera Estados Unidos, y no será por falta de pantalones. Y el candidato que pretende posicionarse como “el único” (así dice él: “el único”) que entiende y puede solucionar el problema, no ha dicho una palabra de todas estas cosas. Lo suyo es la ética de trabajo del Capitán América, personaje famoso por su frase “Podría estar haciendo esto todo el día”. Después de todo, como dice Iron Man, ¿de qué le sirve al narcotráfico tener un ejército si nosotros tenemos un Hulk?