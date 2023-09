Resucitar, la esperanza de La Mariscal

Cerca de las 10:00, un hombre levanta con fuerza la puerta enrollable de su negocio. Está en una de las zonas que hasta antes de la pandemia era llamada “rosa” e incluso se la consideraba como el ombligo de la diversión y el comercio en Quito: La Mariscal.

De eso solo queda el recuerdo, asegura Juan Francisco Pozo, quien hace dos años puso un resto bar (restaurante y bar a la vez) sobre la calle Calama.

Se ilusionó con el emprendimiento porque escuchó que este sitio que, ahora más que rosa es de color oscuro por el abandono, delincuencia y desolación que rondan en cada metro cuadrado de sus calles, podía despuntar y volver a ser lo que un día fue.

“Al inicio parecía que sí, empezaba a llegar gente, a visitar los nuevos locales que se abrían y a frecuentar los pocos que vivieron. Incluso hubo llegada de turistas extranjeros, pero después de las amenazas de bomba que se reportaron la semana pasada, en plena noche, esto empeoró. A eso se suma la delincuencia y venta de droga que hay cada vez. Pero el tiro de gracia fue el coche bomba que pusieron en el sector. La gente se llenó de miedo y no sé si aguante. Algunos locales ya cerraron”, dice el fortachón propietario, mientras limpia la entrada del establecimiento.

Más adelante, cerca de la reconocida y hoy olvidada plaza Foch, está Sebastián, propietario de un local de cerveza artesanal. La mañana para él es “muerta”, pero la aprovecha para preparar todo para atender a sus clientes que poco a poco llegan cuando el sol cae.

Revela que uno de sus secretos para mantener a flote el negocio son las redes sociales, que se han convertido en sus mejores aliadas. A través de estos canales postea con frecuencia las novedades que tiene: las promociones para universitarios o grupos de oficinistas. Incluso para solo chicas hay variedad.

“Eso me ha ayudado a darme a conocer, ha impulsado el negocio, pero no es suficiente. Estamos a la espera de que el nuevo alcalde cumpla el ofrecimiento que hizo. Hasta ahora lo único que han hecho ha sido operativos de control, pero eso no es suficiente porque son acciones esporádicas. Lo que esperamos es que se impulse la reactivación del comercio, el turismo en toda La Mariscal porque sí, aquí hay policía rondando, pero dos cuadras más hacia el sur ya no hay nadie y la gente tiene miedo de caminar por allá y evitan llegar a la zona”, manifiesta.

Nuevo. Existen propuestas innovadoras en comida y bebidas en este barrio. Henry Lapo/ EXPRESO

Es viernes y la noche se adentra. La atmósfera se enfría tras un soleado día y las calles de La Mariscal lucen más muertas que en la mañana. Huele a abandono, soledad y también a algo dulce, agrio... proviene de una esquina, cerca de la avenida Amazonas.

De repente un joven de casi 21 años sale de su escondite y en su mano empuña algo que se asemeja a un cigarrillo y mientras lo aleja de su boca, el humo reafirma la fragancia extraña y esta se pierde en el aire, así como él se esfuma rumbo a la avenida Colón, en el norte.

Entre la oscuridad de estas calles que, pese a que gozan de iluminación intensa no es suficiente para distinguir a quienes se esconden tras los muros, aparecen sigilosas un grupo de mujeres de gran volumen. Por su tono de piel podrían ser afrodescendientes.

“Son las dueñas de las esquinas”, asegura Felipe, uno de los dueños más antiguos de esta zona. “Ellas están a cualquier hora, aunque en la noche es donde más movimiento tienen. Aquí se ve unas locuras. A veces se ponen a gritar a la gente que pasa, para sorprenderlas, que les deben plata, dicen, y las personas incrédulas les dan cualquier cosa. Ellas son las brujas de La Mariscal. Esconden su negocio entre cigarrillos o caramelos”, cuenta.

La esperanza de una posible resucitación es lo último que pierden quienes todavía confían en este barrio que por años dio mucho que contar, que hacer y que recorrer. Librarla de su último aliento es lo que queda.

La capacidad económica y la fuerza de trabajo

En administraciones pasadas se intentó reactivar el tradicional barrio La Mariscal, pero no ha sido posible lograrlo, ya que los eventos delictivos no cesan. Una campaña de comunicación buscó rescatar la cultura en esta zona donde convergen una diversidad de actores que aportan distintas visiones del uso de los espacios en la urbanidad. A lo largo de sus cien años de historia, La Mariscal ha atravesado distintas etapas arquitectónicas y sociales.

Se conoció que en 2022 estos espacios movilizan en un año más de $ 500.000 con sus actividades; benefician a más de 60.000 personas que acuden a sus eventos; dan trabajo a cerca de 2.300 artistas, artesanos, productores y gestores culturales; generan más de 250 puestos de trabajo directos e indirectos; demanda la actividad económica de cerca de 250 emprendimientos, empresas y colectivos profesionales que como proveedores de servicios dan trabajo a cerca de 500 personas.

