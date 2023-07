El Concejo analiza horarios extendidos para revivir al comercio en Quito

La Mariscal suele lucir desolada en la noche y los negocios todavía no se reactivan del todo.

Un Quito más noctámbulo para reactivar los comercios del Centro Histórico y La Mariscal. Esa es la premisa en la que trabaja la Comisión de Desarrollo Económico del Concejo Metropolitano de Quito.

En términos generales, la idea busca que se incrementen los horarios de atención en negocios de la capital con el fin de mover la economía, pero también que ese mayor movimiento signifique menos calles desoladas y mayor seguridad para los ciudadanos, explicó Wilson Merino, concejal que preside la comisión del Concejo.

¿Pero cómo lograr que los negocios operen más horas? La idea central es que en el Centro Histórico, por ejemplo, se trabaje en dos jornadas laborales, lo cual permita que los trabajadores municipales, principalmente, operen también en jornadas nocturnas.

Según Merino, uno de los problemas del centro es que la zona se torna desolada luego de las 17:00, cuando termina la jornada en las dependencias públicas. La situación complica a los negocios del sector, por lo que se ven obligados a cerrar pronto.

“Si logramos modificar una hora en los trabajos públicos, municipales, de alguna forma vamos a poder incidir también en reactivar los locales comerciales de estos sectores”, señaló el concejal.

A esta medida también se sumaría extender el horario del transporte público municipal hasta las 22:00. Se espera que el Metro de Quito opere hasta esa hora y que lo mismo ocurra con otros sistemas, como la Ecovía Trole o Metrovía.

Actualmente, la operación del Trolebús y la Ecovía iniciará a las 06:00 y se extiende hasta las 20:00, mientras que la de los alimentadores es de las 06:00 hasta las 21:00. Los sábados se extiende una hora más.

Estas propuestas serán recogidas en la Agenda Quito 2.0, que será presentada en los próximos meses.

Para la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Mónica Heller, la propuesta que se plantea desde el Concejo es acertada. “Primero, es importante reactivar la economía por un tema de generación de empleo”, añadió Heller.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la situación laboral de Quito ha mejorado en 2023. En el primer trimestre del año, el desempleo llegó al 3,4 %, una cifra similar que en el mismo lapso del año pasado. Mientras que el empleo adecuado pasó de 48,5 % en el primer trimestre de 2021 a 58,1 %, un aumento de casi 10 puntos porcentuales.

Las personas con empleo adecuado son aquellas que perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana, independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales.

La iniciativa busca que las personas se apropien de los espacios públicos. Wilson Merino, concejal de Quito

La presidenta de la CCQ aseguró que las actividades nocturna y comercial, en general, son indispensables para reactivar La Mariscal y el Centro Histórico, zonas que han sido abandonadas en las últimas administraciones.

Ampliar horarios de transporte público es positivo no solo para zonas específicas, sino para toda la ciudad, dijo David Hernández, representante de la Iniciativa Urbana La Mariscal Sur. Sin embargo, la medida no es suficiente y se deben tomar otras acciones para reactivar la zona. “La situación es compleja. La inseguridad no solo se resuelve con esa medida”, añadió.