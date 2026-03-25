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manifestación de Unidad Popular
Integrantes del partido Unidad Popular se manifestaron el 23 de marzo de 2026 en contra de la cancelación de la organización política.GUSTAVO GUAMÁN

CNE sigue sin votos para avalar proceso de cancelación de Unidad Popular y Construye

El pleno del CNE fue convocado por Diana Atamaint, para este 26 de marzo de 2026, para nuevamente votar sobre este trámite

La falta de votos suficientes en el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) impidió nuevamente, este miércoles 25 de marzo de 2026, que la entidad decida sobre el proceso de cancelación del partido Unidad Popular y del movimiento Construye.

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En medio de roces entre los vocales José Merino Abad y Elena Nájera, los informes que recomendaban que se comience con este proceso, solo alcanzaron dos votos a favor, insuficientes para su aplicación.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, y Merino, votaron a favor en ambos casos. Sin embargo, Nájera se abstuvo y habló de una "actuación apresurada" que "debilita la credibilidad institucional".

Proceso es cuestionado por supuesta "dedicatoria"

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A la sesión no asistieron los consejeros José Cabrera, Enrique Pita y Esthela Acero.

Merino insistió en que ambas agrupaciones políticas, tal como señalan los informes del CNE, no cumplirían con el número establecido de adherentes permanentes.

Es la tercera vez en la que el pleno del CNE no consigue los votos suficientes para decidir sobre este tema que, según especialistas consultados por EXPRESO, es un proceso con "dedicatoria".

Atamaint convocó al pleno, para este jueves 26 de marzo, a partir de las 09:30, para que se vuelva a votar sobre los informes relacionados a Unidad Popular y Construye.

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