Un repunte de enfermedades que no da tregua. El desafío que trae el fenómeno de El Niño no solo se simplifica en arreglos viales o compras de suministro que, como EXPRESO lo ha consultado con autoridades, no hay un plan en marcha; sino también en el área de la salud.

Ecuador vive un invierno peculiar y nunca antes visto; las lluvias son masivas y las enfermedades se proliferan. Es decir, lugares donde el agua llega a la cintura y a causa de ello provoca leptospirosis, una enfermedad que se contrae al contacto con aguas contaminadas por la orina de ratas, perros o hasta vaca. El Ministerio de Salud detectó 54 casos y una persona muerta en varios cantones.

Lo inmediato es dotarse y contar con áreas activas para la emergencia y que, precisamente, es con lo que no cuenta el doctor Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médicos Ecuatorianos. “Se vienen dengues y el Servicio de Erradicación de Vectores hasta ahora es rehabilitado tal y como lo habíamos solicitado”, se queja.

Asimismo, el doctor reflexiona sobre la necesidad de una actualización en las plataformas de los ente de emergencia, por ejemplo, el Ecu911 y la adquisición de una alerta inmediata que beneficie una mejor acción.

No obstante, el comité de expertos, exdecanos, epidemiólogos y salubristas, hasta el momento, no se han reunido para tratar el tema. “Esperamos que las autoridades de nuestro país tomen las medidas adecuadas (...) sin corrupción y sin que medie el enriquecimiento en los procesos de mitigación”, concluye el doctor Tenorio. Este brote llegaría cuando el país también enfrenta casos de zika y dengue con malestares musculares, fiebre y nauseas.

Desde el sector privado se reportan más casos que el año anterior. Así lo sostiene el epidemiólogo del Hospital Luis Vernaza, Patricio Cabrera, “No hay limpieza de reservorios, medicamentos o intención de preocuparse por evitar rebrotes”.

Este diario intentó comunicarse con el Ministerio de Salud, pero no se pudo concretar la entrevista por tema de agenda. No obstante, el ministro de salud, José Ruales, conversó con Teleamazonas y precisó que la cartera de estado se prepara en tres frentes: la intervención para prevenir enfermedades transmitidas por insectos o enfermedades vectoriales. El segundo se trataría del abastecimiento de medicinas e insumos. El tercero es la adecuación en la infraestructura de hospitales y centros de salud.

Ese panorama no es el mismo que ve el exministro de salud, Francisco Andino, cuando se le pregunta sobre las acciones o rutas para disminuir las consecuencias que ha podido observar del gobierno “no estamos preparado. No tenemos un ministerio de salud pública, lo que tenemos es un ministerio de atención de enfermedades”, asevera.

Desde el sector privado, el doctor Andino asegura que ha enviado proyectos y consejos viables; así también el pedido de abrir entes especialistas “el presidente por decreto ejecutivo ahora que no hay Asamblea debería abrir el Instituto Nacional de Higiene y el Servicio de Control de Vectores”.

En estudios realizados por la comitiva del exministro se contempla las probabilidades de que dos millones de personas sean las expuestas y setecientos cincuenta mil en efecto de masa (derrumbes).

Acota que es determinante el estado de pobreza de muchas familias y resaltó el momento que vive Alausí y San Isidro de Pujilí por la falta de agua potable.

“Para ellos la vida no vale nada y siguen campante diciendo cosas que no hacen”, hace hincapié Andino ante la poca efectividad e intención de manejo de las autoridades pertinentes.

Andino sugiere que un comité de crisis integrado por todas las carteras de estado sería clave para cubrir todos los frentes “el ministerio de finanzas es imprescindible porque sin presupuesto no se puede conseguir medicamentos ni nada”.

Incremento. Los casos de dengue y leptospirosis seguirían aumentando por estancamiento de agua y falta de trabajo viales en zonas urbanas y rurales



Los tres expertos coinciden en la falta de accionar de las autoridades y en escenarios desalentadora que se volverán a repetir después del último fenómeno de El Niño en 1997-1998. También aconsejan a la población eliminar basura, agua estancada y limpieza en general.

¿Qué nos espera? un evento climático que llega a un país sin preparación, en donde las acciones no llegarían a tiempo.