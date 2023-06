No hay un plan de contingencia concreto. La llegada del fenómeno del Niño es imperante y apunta a zonas urbanas y rurales. ¿Qué están haciendo los gobiernos locales?

Primero, “limpiar canales, desacerbar ríos y destruir muros que obstaculizan el flujo de agua todo el año”, dice Johnny Terán, prefecto de Los Ríos.

La prioridad de esta provincia es alarmante por sus cantones en la Cordillera que, normalmente, están expuestas a colapsos viales y estancamiento de agua.

Terán asegura que trabaja en medición de máquinas, abastecimiento alimentario, ducto cajones y tuberías. “Estoy con la contratación en 6 millones de dólares en maquinarias”, comentó.

Al preguntarle sobre las conversaciones con los gobiernos locales que el secretario de riesgo manifestó en una entrevista con EXPRESO, el prefecto aclaró que no han existido dichos diálogos o trabajo conjunto “en 5 meses no hay apoyo y tampoco conversaciones o acuerdos. El Gobierno habla con Riesgo y no hace nada. Solo lo vi una vez al secretario”.

Una provincia como Los Ríos en donde todo el tiempo llueve y está propenso al peligro “no te exime de escenarios nuevos o garantías. Lo que nos queda es la experiencia de otros sucesos”, cuenta.

DATO La Secretaría de Gestión de Riesgo declaró en alerta amarilla a 17 provincias que por sus trópicos serían las más afectadas.

La misma suerte la corre los cotopaxenses, quienes desde antes de la llegada del fenómeno de El Niño, sufren poca productividad y afectaciones en carreteras “no sé que tan fuerte o distinto sea este Niño, pero el daño será más fuerte por alertas de erupción del Cotopaxi y ausencia de agua potable”, asevera Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi.

Los recursos en infraestructura y para servicios básicos serían las salvaciones a los que cada autoridad local recurriría, pero son los mismos los que Lourdes Tibán no ve y no puede disponer. “Gestión de Riesgo no tienen recursos que puedan usar para salir de la emergencia porque esos recursos nos envían a sacarlo de los Gobiernos Locales”, asegura. Así, también, recalca que sin recursos no se puede cuidar o levantar a una provincia olvidada.

Las necesidades “son muchas y a esto se suma alerta de una supuesta suspensión de agua potable y luz eléctrica”, señala Tibán.

Si es que hay acciones que puedan hacer desde casa, ella menciona que la compra de maquinarias para el dragado de Los Ríos y compra de puente bailey, pero no deja claro si los comprará o solo manejará el proceso con créditos del Banco del Estado.

Por otro lado, en Guayaquil, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, habló para el programa “Un café con JJ sobre la represa Daule-Peripa y el daño que, a su criterio, le ocasionaría los agricultores. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de entregar subsidios al sector productivo. “Estoy pensando en la posibilidad de un incentivo que le demos a nuestros pequeños agricultores (...) un subsidio”, argumentó.

EXPRESO intentó comunicarse con los prefectos de El Oro, Azuay, Pichincha, Manabí y Santa Elena, pero no hubo respuesta hasta el termino de esta edición. Las provincias mencionadas están en alerta amarilla.