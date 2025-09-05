Renovación CNE: CPCCS instala el sistema informático para la prueba escrita

El examen de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) está previsto para el 15 de septiembre de 2025

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, participó de la instalación del sistema informático.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) instaló este viernes 5 de septiembre de 2025 el sistema informático para la prueba escrita del concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En presencia de veedores, los comisionados ciudadanos, prensa y el propio presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, un auditor informático externo verificó que las computadoras que se usarán para la prueba escrita estén libres de información. El auditor también presenció la instalación del Sistema Informático de Concursos de Oposición para Designación de Autoridades (SCODA).

Según explicó el CPCCS, la instalación del sistema informático es el paso previo al inicio del trabajo de los catedráticos que redactarán el banco de preguntas y los casos prácticos que deberán resolver los 163 aspirantes a ser integrantes del Consejo Nacional Electoral.

La instalación se realizó en presencia de veedores, comisionados ciudadanos y prensa. KARINA DEFAS/EXPRESO

Las preguntas del examen se elaborarán desde el 8 de septiembre de 2025

La elaboración del banco de preguntas y casos prácticos para los postulantes que pasaron a la fase de oposición, de acuerdo al CPCCS, iniciará el lunes 8 de septiembre de 2025. Los catedráticos tendrán acceso a computadoras sin internet y exclusivamente conectadas al servidor principal.

Una vez que los catedráticos terminen de elaborar el banco de preguntas y los casos prácticos, el servidor será depositado en una caja fuerte que será entregada a custodia policial hasta el día del examen escrito, previsto para el 15 de septiembre de 2025.

🗞️El sistema informático para el concurso de renovación parcial del CNE se instalará el viernes 5 de septiembre de 2025.



Entérate de los detalles⬇️ pic.twitter.com/TJ1BWKdAxX — Participa Ecuador (@CpccsEc) September 4, 2025

Comisión Ciudadana habla de vulneraciones de sistema informático anterior

Durante la sesión, una de las integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección habló sobre la importancia de la instalación de un nuevo sistema informático para la fase de oposición del concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Había un sistema que abría la posibilidad de tener muchas falencias y vulneraciones. Tanto es así que yo fui la denunciante de un caso de violación de la seguridad del sistema por un cambio de notas", sostuvo la comisionada María Soledad Saltos Enríquez.

