La relación actual entre Alondra Santiago y el correísmo: un examen más profundo

El reciente roce entre la periodista cubana Alondra Santiago y el expresidente ecuatoriano Rafael Correa por el caso del asambleísta Santiago Díaz Asque, quien es acusado de presunta violación, ha marcado un punto de inflexión entre la comunicadora y el correísmo.

Tras revelar su postura sobre el caso de Díaz Asque y cuestionar la postura del correísmo durante una transmisión, Santiago fue cuestionada por Correa, señalando que el movimiento político no tenía conocimiento de la denuncia y que incluso el polémico proyecto de ley sobre consentimiento sexual estaba relacionado con un dictamen de la Corte Constitucional.

Santiago, por su lado, no aceptó las explicaciones de Correa y, por el contrario, lo confrontó señalando que, pese a la estima que le tiene, los políticos están para dar respuestas a los ciudadanos y cuestionando el rumbo que ha tomado la Revolución Ciudadana.

Alondra Santiago cuestionó el manejo del caso Santiago Díaz por parte de la RC y recibió una dura respuesta de Rafael Correa, quien desaprobó la postura de la periodista cubana.



La cercanía de Alondra Santiago con el correísmo

Durante esa misma transmisión, Santiago se sinceró con su audiencia y señaló su cercanía con la Revolución Ciudadana y su apoyo a las causas de la izquierda. "Soy una mujer de izquierda, siempre lo voy a ser. Pero también, algo que no puedo negar, defender un partido que el día de hoy tiene que arreglarse (...)".

Santiago incluso mostró su decepción con el movimiento político indicando que si ahora hubiera elecciones, ella votaría nulo por no sentirse representada. También señaló que fue deportada por defenderse, a la izquierda, y de haber hecho campaña por la izquierda".

Y enfatizó: "Esa Alondra tiene todo el derecho de hoy preguntar qué está haciendo la Revolución Ciudadana para la gente que no solo ha perdido la vida, que ha tenido que migrar, que ha estado exiliada y que hoy por hoy todavía sigue defendiendo el proyecto".

La periodista Alondra Santiago le respondió a Rafael Correa, manifestando su descontento con el manejo interno de la RC. Tanto, que confesó que anularía su voto, si pudiera sufragar.



¿Cómo se encuentra la relación entre Alondra Santiago y el correísmo?

Pese a que la periodista cubana Alondra Santiago ha señalado que sigue "defendiendo el proyecto" de la Revolución Ciudadana, señaló que tras el roce de ella con el movimiento político por el caso de Santiago Díaz Asque ha cambiado.

En ese sentido, sostuvo que hasta el momento no ha recibido una contestación por parte de la presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, a un pedido de entrevista que ha hecho en los últimos días con motivo del caso de Días Aque y la situación en el partido.

"Sé que si pido una entrevista con Rafael Correa, él me va a decir que sí. Pero en este momento no quiero hablar con el líder máximo de la Revolución Ciudadana porque él no está dirigiendo el partido y se encuentra en Bélgica", comentó y señaló que tienes varias preguntas, pero que están dirigidas a Luisa González, quien dice "no contesta".

