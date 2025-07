¿Cuál es el rol de Rafael Correa en las disputas internas de la Revolución Ciudadana?

Nadie lo pone en duda: Rafael Correa es el líder de la Revolución Ciudadana, antes UNES y originalmente, Alianza País. Sin embargo, desde noviembre del 2017 no ha regresado a Ecuador. ¿Puede desde Bélgica, a más de 9.000 kilómetros de distancia entender lo que pasa en la política local? ¿Cuál es el rol de Rafael Correa en las disputas internas de su movimiento?

Rafael Correa, aunque seguramente quisiera volver a Ecuador, no puede hacerlo porque sería apresado, ya que está en firme la sentencia por el caso Sobornos. Su condición de refugiado le permite seguir en Bélgica y desde ahí moverse a otros países.

No es la única figura de la Revolución Ciudadana con problemas con la justicia. Jorge Glas, exvicepresidente, enfrenta una nueva sentencia, por el caso Reconstrucción de Manabí, sin siquiera haber cumplido con la condena por Sobornos y Odebretch.

Jhajaira Urresta dejó la bancada de la RC, el miércoles 9 de julio, tras asegurar que supo que en chats telefónicos, Luisa González la llama "tuerta de mierda". Ella perdió el ojo izquierdo en las manifestaciones de octubre 2019. Ayer desmintió a la presidenta del movimiento y evidenció que Rafael Correa a la distancia apoya a Luisa González, pese al malestar que ha generado en su bloque.

La bancada de la RC tendrá un taller con Rafael Correa y Luisa González este 15 de julio

A las 15:00, del martes 15 de julio del 2025, en medio de la polémica, la bancada de la Revolución Ciudadana se juntará en un taller. Asistirá, de forma virtual, Rafael Correa. También esperan la presencia de Luisa González.

¿Cuál es el rol de Rafael Correa en las disputas internas de su movimiento? EXPRESO conversó con tres asambleístas de la Revolución Ciudadana, de diferentes provincias, que pidieron la reserva de sus nombres. Ellos están claros en algo: Correa está del lado de Luisa González. Esperan que hoy los escuche, aunque no creen que alguien decida enfrentarla.

Entrevistada, Jhajaira Urresta sostuvo que le manifestó a Rafael Correa, en una conversación telefónica de 12 minutos, que hay descontento sobre el manejo de Luisa González. Entre otras cosas, no tiene tiempo para la bancada y cuando acude a reuniones, ella presenta un discurso y se va, sin darles la oportunidad de hablar. Correa le colgó el teléfono luego de decirle: "Si vas en contra de Luisa, vas en mi contra".

Los asambleístas de la RC coincidieron en que Luisa González ha mostrado un manejo autoritario del poder, sin ser Rafael Correa. No están de acuerdo con expulsiones como las de Sergio Peña, sin que se haya convocado al Comité de Ética. No ven bien que comparta fotos de sus viajes, como si fuera turista, en sus redes sociales. Anunció una nueva expulsión (de un legislador de Guayas), pero creen que pese a que no está votando junto a ellos, también deben someterlo a un proceso interno, antes de divulgarlo en medios de comunicación.

"El liderazgo real de la Revolución Ciudadana está en Rafael Correa": Decio Machado

"Evidentemente Rafael Correa es la figura de la Revolución Ciudadana, en donde hay un liderazgo institucional y otro real. El real es el de Rafael Correa. Sigue siendo su referencia ideológica, de autoridad. Por tanto incide en cualquier cosa que suceda para bien o mal", reflexiona Decio Machado, consultor político.

Por eso, anota Decio Machado, este caso, en la situación de crisis que vive la Revolución Ciudadana (RC5), Rafael Correa tiene una incidencia fuerte, tiene sus lógicas de mando, de dirección.

¿El liderazgo de Luisa González está cuestionado?

Machado señala, aclarando que no tiene detalles de lo ocurrido con la asambleísta Urresta. Pero, "en el marco así general, yo creo que hay un problema efectivamente. El liderazgo de Luisa está en parte cuestionado internamente, eso se evidencia. No podría indicar porcentajes, pero hay algo sin solucionar".

Tras la derrota en la segunda vuelta, la narrativa posterior pasó por el fraude electoral y al parecer, señala Decio Machado, no hubo una reflexión crítica respecto a la campaña ni a marcos de dirección. "Eso está en ebullición, pero ahí hay un elemento no solucionado y requiere un debate interno, más allá de que el liderazgo de Luisa González se mantenga o no. Es una decisión de militantes pero hay gente que quiere discutirlo y no hay mecanismos para hacerlo".

