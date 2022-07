Ruth Vázquez tenía que viajar de urgencia a Estados Unidos porque la salud de un familiar se complicó y la llamaron para que vaya a darle cuidados y así ganar algo de dinero, a propósito que desde 2020 no encuentra trabajo; pero al momento de sacar un turno para renovar su pasaporte no podía y, al acercarse al Gobierno Zonal, se encontró con personas que “se encargan del trámite”.

“Un señor se me acercó y me cobró $ 5 por agendarme el turno, porque yo ya tenía usuario y pagué porque no puedo dedicarme las 24 horas a estar pendiente de una página que habilita de vez en cuando su calendario para agendar”, expuso molesta la usuaria.

En los exteriores de la infraestructura, ubicada al norte de Guayaquil, deambulan los vendedores de protectores de pasaporte y los representantes de las agencias de viajes, quienes se acercan y preguntan cuál es el trámite que desea realizar y que cualquier duda que tenga la pueden resolver.

“La cosa es que la página está cerrada, la abren de vez en cuando; el sábado estaba en mantenimiento, pero lo que sí tiene que estar es monitoreando constantemente la web, porque a veces abren los turnos de madrugada. Si desea puede acercarse sin compromiso a la oficina y nuestros asesores se encargan de revisar la página y estar pendientes todo el día”, comentó Andrea, una de las chicas que sirve de enganche para estos negocios.

Si un ciudadano accede a estos trabajos debe indicar la fecha tentativa para la que desea la cita de renovación o emisión del pasaporte. El costo del ‘servicio’ puede variar si es que el solicitante no ha creado un usuario y contraseña.

El director nacional del Registro Civil, Fernando Alvear, señaló que hace una semana se dio con una red que operaba en la obtención de turnos de pasaportes de forma fraudulenta, pero no dio más detalles, pues el caso está en manos de la Fiscalía y se encuentra en la etapa de investigación previa.

“Ya tenemos que decirlo, al día de hoy, la página se encuentra 100 % operativa, con un promedio mensual de 40.000 pasaportes y en julio ya tenemos 50.000 turnos tomados, lo que quiere decir que ya llegamos a cubrir nuestra demanda normal, con 10.000 personas más del promedio que no habían logrado obtener su documento por los problemas que tuvimos”, expuso Alvear.

Otra de las quejas ciudadanas receptadas entre los meses de abril, mayo y junio es que al pagar por el documento de viaje, sea renovación o emisión por primera vez, tras transcurrir los 180 días perdían el dinero.

“Cómo es posible que se pague primero, pero que no haya cómo obtener un turno, por eso vengo a pedir información porque el dinero no se puede perder, o me lo devuelven o me agendan un turno”, comentó la usuaria María José López, mientras hacía cola en los exteriores del Gobierno Zonal.

Alvear reconoció que en este punto existe un problema de comunicación porque la entidad da un formulario que debe ser llenado para la devolución del dinero o en su defecto un “reagendamiento” del turno.

“Lo que sí hay que reconocer es que ese proceso demora un poquito, pero no es que el Registro Civil se queda con el dinero”, respondió el funcionario.

El problema de los turnos se ha registrado desde el mes de abril y aunque ahora la página está operativa, los turnos disponibles están a partir del mes de septiembre. Diariamente se tramitan, entre emisiones y renovaciones, un total de 2.100 pasaportes en todo el país.

Frente a esta situación, Alvear considera que no existe algún crecimiento en la demanda del documento porque los pedidos están dentro del umbral regular.

En 2021 se entregaron 486.499 pasaportes, y en lo que va de 2022 hasta el 10 de junio se habían entregado 211.484.

DATOS

No necesitan agendar:

Las personas de la tercera edad y los niños menores de 3 años. Según el Registro Civil, pueden acercarse directamente a realizar el trámite.

Formulario

En caso de perder el turno, debe acercarse a información para pedir un reagendamiento o la devolución del dinero pagado.

40.000 pasaportes

Se emiten en promedio cada mes.