¿Reglamento para jueces constitucionales, entrampado?Solanda Goyes se defiende

Las posiciones están divididas. La vocal Solanda Goyes, vocal de la Judicatura, no ha dado quórum para la sesión 033-2025, del 16 de abril pasado, en la que se trató el reglamento para el concurso de jueces de Garantías Constitucionales. La sesión 34 la abandonó súbitamente y no se pudo tratar el reglamento. A otras dos sesiones tampoco ha asistido. La consecuencia: el concurso está paralizado.

Ella se defiende. A través de un video que colgó en sus redes sociales dijo que se fue de la sesión “por responsabilidad con el país, por responsabilidad con la comunidad jurídica y con los propios vocales, dado que el contenido que se nos puso a consideración incumple con el mandato popular del 21 de abril del año pasado, en el cual el Ejecutivo, con el apoyo de más del 60% de los votos de los ecuatorianos, aprobamos que es necesario crear unidades judiciales de Garantías Especializadas y nombrar jueces especializados para superar las debilidades que ha habido en el pasado”.

¿Qué debilidades son esas? Los abusos de las garantías constitucionales como el uso de habeas corpus para sacar de la cárcel a presos peligrosos, como miembros de bandas, sicarios, exfuncionarios corruptos, etc., con sentencias ejecutoriadas. O el uso de las acciones de protección para torpedear concursos, procesos de compras públicas, etc., ya que estos fallos se han ordenado desde cualquier judicatura o cantón del país.

Tras la consulta popular, el Consejo de la Judicatura ha tenido un plazo de un año, que se completará el 9 de mayo próximo, para crear las unidades y nombrar los jueces especializados. Se avanzó con la creación de las unidades, pero falta el reglamento para comenzar el concurso de selección.

Según Goyes, el borrador de reglamento presentado por Mario Godoy, presidente de la Judicatura, y en el que también trabajaron la vocal Yolanda Yupangui y Merck Benavides, hasta antes de su renuncia, tenía debilidades. “Solicité que se suspenda la sesión para que nos reunamos los tres vocales y podamos analizar estos aspectos de debilitamiento que pueden generar nulidades o inconstitucionalidades que deben evitarse”.

Este 30 de abril de 2025, la vocal Goyes envió un documento con sus observaciones técnicas. Sin embargo, uno de sus pedidos es que, antes de que se analice el reglamento, la Judicatura debe aprobar el perfil del juez.

La vocal dice que la controversia está en tres aspectos: que el reglamento no pide experiencia, que se debe garantizar la probidad con la incorporación de un formulario de conflicto de interés y que debe existir paridad de género.

La versión de la vocal Yupangui

El pleno del Consejo de la Judicatura tiene solo tres vocales: Mario Godoy, Yolanda Yupangui y Solanda Goyes. Si alguno falta no hay quorum. Cortesía

En una entrevista con Janet Hinostroza, la vocal Yupangui ha hablado también sobre este empantanamiento. “Yo no me opongo a conversar, las cosas deben hacerse dialogando. Dijo que no, que no quería hablar con ningún técnico. Esta situación no es que me incomode o moleste, pero los técnicos que están allí, la Dirección Jurídica, Escuela de la Función Judicial, de Talento Humano, Administrativa son las que tienen que darnos la asesoría a los vocales”.

Yupangui explicó que el reglamento se ha trabajado desde el 14 de febrero y que en un 90% de las veces en que se convocó a los vocales para el trabajo de las mesas técnicas, Goyes no asistió, aunque sí envió a su asesor jurídico.

“Al momento de hacer la convocatoria, el presidente Mario Godoy dijo para conocer el reglamento o para bar el reglamento, pero si yo considero que no estoy de acuerdo, lo digo (...) Habla de que no está tomando en cuenta la especialidad, no dice exactamente como ella quiere, pero sí está tomado en cuenta no como calificación de méritos, sino como méritos. Adicionalmente, todos los que sean seleccionados deben entrar al curso de capacitación de la Escuela Judicial. Es decir no es que estamos descuidando eso, sino que está visto de otra manera”.

Sobre el tema de género, Yupangui dice que el borrador sí toma en cuenta y que se ha dado un puntaje adicional por ser mujer, “pero no en la cantidad ni en la forma que ella quiere”. La vocal recordó que en un concurso para la Corte Nacional, entre el candidato con más puntaje y la siguiente mujer, hubo ocho o nueve juristas que tenían puntajes altos y que tuvieron que ser desechados para cumplir la paridad, entendida como mitad de jueces mujeres y mitad de jueces hombres.

“Ella dice que no es lo mismo paridad e igualdad. Podemos hacer todos esos análisis si hubiera asistido a las mesas técnicas. Incluso pudo haber impuesto su criterio como vocal, a los técnicos, pero no asistió”.

