Crisis en la Judicatura: Solanda Goyes abandona súbitamente el pleno

Como un juego de ping-pong, los vocales Mario Godoy y Solanda Goyes se pasan la pelotita sobre quién tiene la culpa de que los procesos no avancen en el Consejo de la Judicatura.

Judicatura opera solo con tres vocales en medio de colapso institucional y urgencias Leer más

Este 16 de abril de 2025, Mario Godoy, presidente del organismo, convocó a dos sesiones plenarias para analizar el Reglamento para seleccionar a jueces de Garantías Constitucionales, un concurso que se deriva de la consulta popular de mayo de 2024.

En la primera convocatoria, a las 10:30, la vocal Solanda Goyes estuvo presente por alrededor de 50 minutos. En el debate, la funcionaria estuvo en contra de la propuesta de mayoría, pues dijo que la suya no ha sido tomada en cuenta. También señaló que las propuestas de reglamento deben ser puestas a consideración de los gremios y de los movimientos feministas, en donde ella milita. Luego, de forma súbita se levantó y se fue. Después, publicó en redes sociales una respuesta.

“Resulta que este proyecto no contiene elementos claves, que podrían devenir en inconstitucional. No contempla la especialidad, que es la razón de ser, pues se supone que debemos tener jueces que conozcan, pero la experiencia no se pide ni un año. En probidad, ya habíamos aprobado un formulario de conflicto de intereses, que es importante, porque es un instrumento de carácter internacional que ya se está aplicando y que ahora no consta; y también la paridad”, explicó Goyes en un video.

🚨 El día de hoy se instaló la reunión del Pleno del Consejo de la Judicatura para tratar el proyecto de Reglamento para la selección de jueces constitucionales. He venido alertando desde hace semanas que ese proyecto:



1️⃣ No asegura especialidad en derecho constitucional. No… pic.twitter.com/hxLWV50Sso — Solanda Goyes (@solandagoyes) April 16, 2025

La respuesta de los vocales Godoy y Yupangui

Por otro lado, la Judicatura ha señalado que para la creación del Reglamento se constituyeron mesas técnicas con las vocalías, es decir con los equipos de Yolanda Yupangui, Merck Benavides (antes de su renuncia en marzo) y Solanda Goyes.

Mario Godoy reveló el origen de su “bronca” con la vocal Solanda Goyes Leer más

Estas mesas técnicas fueron convocadas para el 10 de enero, 28 de enero, 29 de enero, 14 de febrero, 26 de marzo, 27 de marzo y 14 de abril. Según Mario Godoy, también se socializó el proyecto de reglamento y que fue la propia Solanda Goyes quien pidió una reunión previa solo entre los vocales; y que esta se realizó en Presidencia el 14 de abril, pero solo estuvieron Yupangui y Godoy.

“Esta cultura de tratar de imponer las visiones es parte del hartazgo de la política del Ecuador y de las autoridades que se encuentran en el poder. Aunque en el reglamento que se iba a conocer no estoy de acuerdo al 100 % con algunas posturas, lo importante es consensuar”, agregó Godoy, quien reclamó el uso de “agendas personales”.

La vocal Yolanda Yupangui también se quejó por, lo que a su visión, es la falta de compromiso con la justicia por parte de Solanda Goyes. “Este proceso no puede ser objeto de diálogos políticos ni negociaciones privadas, ni de estrategias de ausencias que condicionen la institucionalidad. La Justicia se construye con rigor, con responsabilidad y con la participación abierta y técnicas de las áreas competentes. Ningún reglamento de esta trascendencia debe ser definido en privado. No se trata de proteger intereses privados, sino de proteger la justicia constitucional”, señaló Yolanda Yupangui y dijo que el camino no es huir del debate ni dilatar más los procesos.

Este proceso no puede ser objeto de diálogos políticos ni negociaciones privadas, ni de estrategias de ausencias que condicionen la institucionalidad. Yolanda Yupangui, vocal del Consejo de la Judicatura

Con el abandono de las sesiones de Solanda Goyes, el Pleno no puede sesionar ya que actualmente trabaja con tres de los cinco vocales. Tres es el mínimo de vocales para tener quorum. No existen vocales suplentes. También, la vocal Goyes tenía la posibilidad de quedarse en la sesión y votar en contra. Finalmente, Mario Godoy reveló que la vocal Goyes pidió vacaciones, cuando ella está al tanto de que la Judicatura no puede sesionar si ella se va de vacaciones, por lo que este pedido fue negado.

¿Quieres acceder a más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBITE A EXPRESO!