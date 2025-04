El Ejecutivo incumple el envío de la terna para renovar la Judicatura, ¿por qué?

El Consejo de la Judicatura no ha podido renovarse por la falta de la terna del Ejecutivo. Sus vocales están prorrogados.

La tarea de completar las ternas para renovar el actual Consejo de la Judicatura (CJ) se ha vuelto casi imposible. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) decidió hace casi un año, el 22 de mayo de 2024, solicitar a las cinco entidades del Estado sus nominados para seleccionar a los nuevos vocales, como lo establece la Constitución.

En el artículo 179, la Carta Magna dispone que el CJ lo integrarán cinco delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos por ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Fiscalía, Defensoría Pública, Función Ejecutiva y la Asamblea.

Los nombres debían enviarse, pero el proceso se ha truncado en varias ocasiones. Hubo pugnas internas en el mismo Consejo de Participación, consultas de la Corte y ahora el desinterés del Ejecutivo para remitir a sus designados.

Falta de una terna paraliza el proceso

Todas las entidades han enviado los nombres y expedientes, excepto el Ejecutivo. Hasta la tarde del 29 de abril, solo los tres espacios que corresponden a la terna de la Presidencia de la República estaban vacíos en el apartado del proceso de selección de autoridades del portal oficial del CPCCS, el cual requiere de 15 postulantes para arrancar.

La situación abona a la crisis de institucionalidad que existe en la Judicatura. Tras la renuncia de Merck Benavides, ahora el CJ labora con tres de sus cinco integrantes: Mario Godoy, Solanda Goyes y Yolanda Yupangui. Allí se ha desatado un conflicto entre Goyes y el presidente Godoy, el cual no permite avanzar en procesos como la designación de los nuevos jueces de Garantías Constitucionales y ha estancado el concurso de renovación de los magistrados de la Corte.

Los incidentes mostrarían que el trámite no sirve. Para Jorge Moreno, exvocal de la Judicatura, la falta de sanciones por incumplir con el envío de las ternas y los plazos da vía libre a que las autoridades no cumplan con su obligación para permitir que el organismo funcione.

“Ni en el Código Orgánico de la Función Judicial ni en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana encontramos sanción alguna referente a la petición de ternas. Entonces, eso imposibilita que el CPCCS pueda designar a las personas mejor puntuadas”, explica.

“Dejan en evidencia que el sistema de designación de autoridades no funciona, no penaliza incumplimientos y genera inestabilidad en las instituciones. ¿Cómo es posible que sigamos con autoridades prorrogadas no solo en el CJ sino en otras entidades”, cuestiona Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

¿Espera que las fuerzas en la Asamblea se 'reacomoden'?

Ambos también apuntan a que la coyuntura habría incidido en la negativa del Ejecutivo. “Ya estamos cerca a que el presidente se posesione junto a los asambleístas y eso puede cambiar la integración”, analiza Moreno.

Recuerda que aunque las demás instituciones ya enviaron a sus nominados, los nuevos legisladores podrían solicitar revisar el listado luego de asumir los cargos. “Es probable que pidan una reconsideración y se envíe una nueva terna, y lo mismo haría el presidente para que los vocales que sean designados ejerzan sus funciones por seis años”, acota.

Un criterio similar menciona Alarcón. “Quieren esperar a que pasen las elecciones para ver qué sucede, si se reconstituyen las fuerzas al interior de la Asamblea y si se cambian las ternas de la Asamblea, Fiscalía. Es una manipulación al sistema de designación para meterle las manos al sistema de justicia”.

Consecuencias en la Judicatura

Mientras eso ocurre, la falta de autoridades ha provocado que el organismo quede incompleto y se generen roces.

“Probablemente buscan asegurar las condiciones perfectas para meterle la mano a jueces de Garantías Constitucionales. Hay mucho en juego. Si bien la Judicatura podrá ser vista como órgano administrativo, tiene a su cargo cuestiones tan importantes como la renovación de la CNJ, que ventila causas en donde muchos sujetos políticos están involucrados”, resalta Alarcón.

Al exvocal, en cambio, le preocupa que mientras se supera esta etapa, caduquen los procesos disciplinarios contra servidores judiciales que tienen infracciones graves y gravísimas.

El nuevo pedido al Legislativo

La renuncia de Pablo Villagómez, quien era parte de la terna enviada por la Asamblea Nacional, se sumó a los problemas para completar los 15 nominados. Él se apartó del proceso después de ser mencionado en los chats del exconsejero Augusto Verduga, en el caso Ligados.

El pasado 23 de abril, Participación devolvió el listado al Parlamento para que envíe los nombres de todos sus postulantes.

Ahora, el Legislativo tiene un plazo de 10 días para completar, cambiar o reemplazar a sus nuevos nominados.

